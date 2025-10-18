الدوري الإماراتي - رامي ربيعة يقود تشكيل العين أمام بني ياس.. وشقيقان في الهجوم
السبت، 18 أكتوبر 2025 - 15:06
كتب : FilGoal
يقود المدافع الدولي المصري رامي ربيعة تشكيل نادي العين خلال مواجهة بني ياس بالدوري الإماراتي.
ويلعب العين ضد بني ياس بعد قليل ضمن الجولة السادسة للدوري الإماراتي.
كما يتواجد الدولي المغربي سفيان رحيمي بجوار شقيقه الحسين في هجوم العين ضد بني ياس.
وجاء تشكيل العين لمواجهة بني ياس كالتالي:
حراسة المرمى: خالد عيسى
الدفاع: رافا رودريجيز - يحيى بن خالق - رامي ربيعة - مارسيل راتنيك
الوسط : بلاسيوس - عبد الكريم تراوري - محمد عباس
الهجوم: كاكو - سفيان رحيمي - الحسين رحيمي.
ويتصدر العين جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدة في المركز الثاني.
بينما يحتل بني ياس المركز الـ 14 والأخير دون رصيد من النقاط بعدما تلقى 5 هزائم متتالية.
