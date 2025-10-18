اتحاد الكرة: حسام حسن سيكون المدير الفني لـ مصر في كأس العالم 2026

شدد مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة أن حسام حسن سيكون المدير الفني لـ منتخب مصر في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر أولا للمشاركة في أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب شهر ديسمبر المقبل.

وقال عضو اتحاد الكرة عبر DMC: "حسام حسن طُلب منه التأهل لأمم إفريقيا وكأس العالم ونجح في ذلك بنسبة 100% وفخور بما حققه لأنه أحد أيقونات الكرة المصرية".

وردا على ضعف مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم: "منتخب مصر عانى من قبل في التصفيات أمام منتخبات ضعيفة، نيجيريا والكاميرون يخوضان الملحق وكاب فيردي التي تأهلت لكأس العالم تفوقنا عليهم في التصفيات بنتيجة 3-0 وتسببنا في غيابهم عن أمم إفريقيا 2025".

وأكمل "الإنجاز لم يتحقق سوى بالمجهود والكفاح، ومن لا يرى ذلك فهو لا يريد أن يسعد بالإنجاز".

وشدد "حسام حسن سيكون المدير الفني لمنتخب مصر في كأس العالم 2026".

وتسائل "إذا وصل حسام حسن لنصف نهائي بطولة إفريقيا وتعرض 3-4 لاعبين للإصابات، هل سنقيله؟".

وأتم "نطمع في الجهاز الفني واللاعبين في التتويج باللقب الثامن لكأس إفريقيا".

وسيخوض منتخب مصر دورة ودية دولية شهر نوفمبر المقبل استعدادا لبطولة إفريقيا.

ويكشف لكم FilGoal.com تفاصيل وموعد البطولة ومنافس منتخب مصر

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر

المباراة النهائية – 18 نوفمبر

وستقام جميع المباريات الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات على استاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي بدبي.

وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل للفعاليات المرافقة وآلية الحصول على التذاكر إلكترونيا لحضور المباريات على مدرجات ستاد آل مكتوم.

فيما عمل المنظمون على إكمال جميع الجوانب المتعلقة بوصول الوفود المتوقع بداية من العاشر من نوفمبر المقبل لخوض أسبوع متكامل على صعيد التدريبات والمباريات الرسمية، والخروج بأكبر فائدة متوقعة منه.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في شهر ديسمبر قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.