تشكيل الأهلي - كوكا ظهير وثلاثي خلف المهاجم ضمن خيارات توروب الأولى ضد إيجل نوار

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 14:42

كتب : FilGoal

يس توروب - مران الأهلي

أعلن يس توروب المدير الفني لـ الأهلي تشكيله الأول في قيادة الفريق لمواجهة إيجل نوار بطل بوروندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على إيجل نوار في لقاء يبدأ في الرابعة عصرا ومذاع على أون سبورت 1.

ويبدأ أحمد نبيل "كوكا" في مركز الظهير الأيسر، ويتواجد الثلاثي: محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بنشرقي خلف المهاجم محمد شريف.

أخبار متعلقة:
اختبار طبي يحسم مصير الدوسري أمام السد القطري تشكيل تشيلسي - جارناتشو يقود الهجوم أمام نوتينجام.. وغياب إنزو وكايسيدو النعيمي: نعمل على تقديم تجربة جماهيرية تتجاوز حدود الملاعب في كأس العرب المجد الليبي يتعاقد مع باسم مرسي

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بنشرقي.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - عمر كمال عبد الواحد - أحمد عبد القادر - أحمد رمضان – نيتس جراديشار - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى العش - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر.

الأهلي هو حامل الرقم القياسي من ألقاب دوري الأبطال برصيد 12 لقبا.

وتوقف مشوار الأهلي الموسم الماضي في نصف النهائي على يد صنداونز.

الأهلي إيجل نوار دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مواعيد مباريات السبت 18 أكتوبر - بيراميدز في السوبر .. والأهلي والزمالك والدوري الإنجليزي المعد السابق لـ الأهلي يكشف سبب إصابات داري المتكررة ومشاكل الفريق البدنية اتحاد طنجة: قدمنا شكوى رسمية ضد الزمالك بعدما وصلت الأمور لطريق مسدود أحمد عوض: شركة الكرة تتحمل 30% من عقود لاعبي الأهلي.. ورقم تاريخي منتظر علاء عبد العال: سعيد بالفوز على ملعبنا لأجل الجماهير.. وأشعر بالضيق لهذا السبب تسديدة شوشة المباغتة تمنح غزل المحلة ثاني انتصاراته على حساب الكهرباء قمصان يحصد أول نقطة مع المقاولون العرب ضد إنبي مصدر من دجلة يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق ضد مودرن
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يعود على الدكة ضد إيفرتون.. وهالاند يقود الهجوم 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال إفريقيا - إيجل نوار (0)-(0) الأهلي.. مرعي يهدر فرصة التقدم 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة برشلونة - عودة يامال و6 لاعبين من الشباب لتعويض الغيابات ضد جيرونا 47 دقيقة | الدوري الإسباني
الدوري الإماراتي - رامي ربيعة يقود تشكيل العين أمام بني ياس.. وشقيقان في الهجوم ساعة | الوطن العربي
اتحاد الكرة: حسام حسن سيكون المدير الفني لـ مصر في كأس العالم 2026 ساعة | منتخب مصر
تشكيل الأهلي - كوكا ظهير وثلاثي خلف المهاجم ضمن خيارات توروب الأولى ضد إيجل نوار ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(0) نوتينجام فورست.. القائم يمنع تقليص الفارق ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل تشيلسي - جارناتشو يقود الهجوم أمام نوتينجام.. وغياب إنزو وكايسيدو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515423/تشكيل-الأهلي-كوكا-ظهير-وثلاثي-خلف-المهاجم-ضمن-خيارات-توروب-الأولى-ضد-إيجل-نوار