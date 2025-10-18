تشكيل الأهلي - كوكا ظهير وثلاثي خلف المهاجم ضمن خيارات توروب الأولى ضد إيجل نوار

أعلن يس توروب المدير الفني لـ الأهلي تشكيله الأول في قيادة الفريق لمواجهة إيجل نوار بطل بوروندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على إيجل نوار في لقاء يبدأ في الرابعة عصرا ومذاع على أون سبورت 1.

ويبدأ أحمد نبيل "كوكا" في مركز الظهير الأيسر، ويتواجد الثلاثي: محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بنشرقي خلف المهاجم محمد شريف.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بنشرقي.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - عمر كمال عبد الواحد - أحمد عبد القادر - أحمد رمضان – نيتس جراديشار - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى العش - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر.

الأهلي هو حامل الرقم القياسي من ألقاب دوري الأبطال برصيد 12 لقبا.

وتوقف مشوار الأهلي الموسم الماضي في نصف النهائي على يد صنداونز.