انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3)-(0) نوتينجام فورست.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد نوتينجام فورست بالدوري الإنجليزي.

ويلعب تشيلسي ضد نوتنيجام فورست ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة مباراة تشيلسي ضد نوتينجام فورست دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق84 رييس جيمس يسجل الهدف الثالث بعد تسددية قوية من داخل منطقة الجزاء

ق51 بيدرو نيتو يجسل الهدف الثاني بعد تنفيذ ركلة حرة ثابتة في المرمى مباشرة

video:2

🎯⚽️ تسديدة رائعة من بيدرو نيتو تخترق حائط الدفاع وتعلن عن الهدف الثاني لتشلسي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLegue pic.twitter.com/umVZknzxdO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 18, 2025

ق49 جوش اتشمبونج يسجل هدف التقدم لنادي بضربة رأسية من عرضية بيدرو نيتو

video:1

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق39 أندري سانتوس يهدر هدف محقق لتشيلسي بعد تسديدة قوية

ق20 جيبس وايت يهدر فرصة جديدة بعد تمريرة رائعة من لويس دوجلاس

ق19 جيبس وايت يهدر فرصة هدف محقق لنادي نوتنيجام بعد خطا من دفاع تشيلسي

ق6 رد سريع من تشيلسي عن طريقة بيدرو نيتو لكن حارس نوتينجام يتصدى ببراعة

ق2 فرصة هدف محقق تصيع من نونتجام فورست بعد انفراد تام بالمرمى

انطلاق المباراة