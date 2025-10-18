انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3)-(0) نوتينجام فورست.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 14:26

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد نوتينجام فورست

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد نوتينجام فورست بالدوري الإنجليزي.

ويلعب تشيلسي ضد نوتنيجام فورست ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة مباراة تشيلسي ضد نوتينجام فورست دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
تقرير: تشيلسي يستهدف ضد يلدز نجم يوفنتوس تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية بنفس سلاحهم.. تشيلسي يهزم ليفربول في الوقت القاتل والأحمر يواصل السقوط مواعيد مباريات السبت 4 أكتوبر - الأهلي والزمالك.. وليفربول ضد تشيلسي

نهاية المباراة

ق84 رييس جيمس يسجل الهدف الثالث بعد تسددية قوية من داخل منطقة الجزاء

ق51 بيدرو نيتو يجسل الهدف الثاني بعد تنفيذ ركلة حرة ثابتة في المرمى مباشرة

ق49 جوش اتشمبونج يسجل هدف التقدم لنادي بضربة رأسية من عرضية بيدرو نيتو

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق39 أندري سانتوس يهدر هدف محقق لتشيلسي بعد تسديدة قوية

ق20 جيبس وايت يهدر فرصة جديدة بعد تمريرة رائعة من لويس دوجلاس

ق19 جيبس وايت يهدر فرصة هدف محقق لنادي نوتنيجام بعد خطا من دفاع تشيلسي

ق6 رد سريع من تشيلسي عن طريقة بيدرو نيتو لكن حارس نوتينجام يتصدى ببراعة

ق2 فرصة هدف محقق تصيع من نونتجام فورست بعد انفراد تام بالمرمى

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي تشيلسي
نرشح لكم
جلاسنر: جيهي رفض عرضا لتجديد عقده واختار الرحيل 39 يوما بدون فوز.. نوتنجهام يقيل بوستيكجولو بسبب سوء النتائج مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (1)-(0) إيفرتون.. جووووول هالاند والأول سلوت: للأسف لم تترجم تمريرات فيرتز لأهداف.. وهو غير محظوظ تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يعود على الدكة ضد إيفرتون.. وهالاند يقود الهجوم تشكيل تشيلسي - جارناتشو يقود الهجوم أمام نوتينجام.. وغياب إنزو وكايسيدو باريس سان جيرمان يفلت من فخ ستراسبورج بعودة قوية في مباراة الـ 6 أهداف مؤتمر جوارديولا: سأفكر في الراحة من التدريب عام 2035
أخر الأخبار
جلاسنر: جيهي رفض عرضا لتجديد عقده واختار الرحيل 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة ربيعة.. العين ينقض على الصدارة برباعية ضد بني ياس 9 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل الزمالك - عودة الونش أساسيا ضد ديكاداها واستمرار ربيع وحمدي 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
توروب يبدأ المشوار مع الأهلي بانتصار على إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
طبيب الأهلي يعلن سبب استبدال محمد شريف ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(1) جيرونا.. تسديدة قوية من يامال ساعة | الدوري الإسباني
39 يوما بدون فوز.. نوتنجهام يقيل بوستيكجولو بسبب سوء النتائج ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (1)-(0) إيفرتون.. جووووول هالاند والأول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515422/انتهت-في-الدوري-الإنجليزي-تشيلسي-3-0-نوتينجام-فورست-3-نقاط-ثمينة