انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3)-(0) نوتينجام فورست.. 3 نقاط ثمينة
السبت، 18 أكتوبر 2025 - 14:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد نوتينجام فورست بالدوري الإنجليزي.
ويلعب تشيلسي ضد نوتنيجام فورست ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة مباراة تشيلسي ضد نوتينجام فورست دقيقة بدقيقة من هنا.
نهاية المباراة
ق84 رييس جيمس يسجل الهدف الثالث بعد تسددية قوية من داخل منطقة الجزاء
ق51 بيدرو نيتو يجسل الهدف الثاني بعد تنفيذ ركلة حرة ثابتة في المرمى مباشرة
video:2
🎯⚽️ تسديدة رائعة من بيدرو نيتو تخترق حائط الدفاع وتعلن عن الهدف الثاني لتشلسي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLegue pic.twitter.com/umVZknzxdO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 18, 2025
ق49 جوش اتشمبونج يسجل هدف التقدم لنادي بضربة رأسية من عرضية بيدرو نيتو
video:1
⚽️🔥 جوش أتشيمبونغ يفتتح التسجيل لتشيلسي برأسية مميزة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLegue pic.twitter.com/wyCXrftx0g— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 18, 2025
بداية الشوط الثاني
ــــــــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول
ق39 أندري سانتوس يهدر هدف محقق لتشيلسي بعد تسديدة قوية
ق20 جيبس وايت يهدر فرصة جديدة بعد تمريرة رائعة من لويس دوجلاس
ق19 جيبس وايت يهدر فرصة هدف محقق لنادي نوتنيجام بعد خطا من دفاع تشيلسي
ق6 رد سريع من تشيلسي عن طريقة بيدرو نيتو لكن حارس نوتينجام يتصدى ببراعة
ق2 فرصة هدف محقق تصيع من نونتجام فورست بعد انفراد تام بالمرمى
انطلاق المباراة