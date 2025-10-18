اختبار طبي يحسم مصير الدوسري أمام السد القطري

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 13:32

كتب : FilGoal

سالم الدوسري

يخضع سالم الدوسري نجم الهلال والمنتخب السعودي لفحص طبي لتحديد إمكانية مشاركته من عدمها خلال مواجهة السد القطري.

ويلعب الهلال ضد السد القطري يوم الثلاثاء ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن اللاعب الحائز على جائزة أفضل لاعب في آسيا خضع لفحص طبي أولي لكنه لم يتحدد على ضوء نتيجته موقفه من المباراة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الدوسري سيخضع لاختبار جديد لحسم موقفه النهائي من المشاركة أمام السد.

ويغيب سالم الدوسري عن مباراة الهلال ضد الاتفاق بسبب الإصابة في الحوض.

وتعرض الدوسري للإصابة في الحوض خلال مباراة السعودية ضد العراق في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

وحجز المنتخب السعودي مقعدا في كأس العالم 2026 عقب تصدر المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي.

فيما سيلعب منتخب العراق ضد الإمارات لتحديد المنتخب الآسيوي الذي سيشارك في الملحق العالمي.

