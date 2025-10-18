النعيمي: نعمل على تقديم تجربة جماهيرية تتجاوز حدود الملاعب في كأس العرب

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 13:08

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد منتخب الجزائر - كأس العرب

شددت فاطمة النعيمي المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة المنظمة للنسخة المقبلة من كأس العرب على تنوع الفعاليات المصاحبة للبطولة.

وتستضيف دولة قطر كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقالت النعيمي عبر صحيفة الشرق الأوسط: "ما يميز النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب هو تنوع الفعاليات المصاحبة التي ستُقام في الدوحة خلال فترة البطولة".

وأضافت "اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب تعمل على تقديم تجربة جماهيرية متكاملة تتجاوز حدود الملاعب. بطاقة "هيا" لن تكون مرتبطة بتذاكر البطولة كما كانت الحال في كأس العالم".

وأتمت "المشجعون الراغبون في الحصول على تأشيرة الدخول يمكنهم إصدارها مباشرة عبر منصة "هيا" الإلكترونية، ما يُسهل حضور الجماهير من مختلف الدول العربية".

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وستشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الثاني الذي يقوده حلمي طولان.

وذلك وسط استعدادات المنتخب الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

إذ ينطلق العرس الإفريفي خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

