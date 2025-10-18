المجد الليبي يتعاقد مع باسم مرسي

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 12:58

كتب : FilGoal

أعلن نادي المجد الليبي تعاقده مع باسم مرسي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وكانت آخر محطات باسم مرسي في مصر مع طلائع الجيش.

وكتب نادي المجد عبر حسابه على فيسبوك: "رحبوا معانا.. بالمهاجم الدولي المصري( باسم مرسي) قادما من بلد الأهرمات للكتابة فصل جديد من تالق والابداع مع نادي المجد".

وكان باسم مرسي قد قال عبر قناة أون: "لم أقرر الاعتزال كما يقال، عمري 32 عاما الآن ولدي عرض من أحد الأندية الليبية والاتفاق في مراحله الأخيرة".

وأضاف "وقعت مع أحد أندية الدوري الليبي وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قريبا".

وأكمل "الدوري الليبي ليس مرحلة ما قبل اعتزال اللاعبين كما يقال، فهل حسام البدري اعتزل التدريب ليذهب إلى هناك ويفوز بالدوري؟".

وأتم تصريحاته "الكثير من الأسماء المصرية ذهبت إلى الدوري الليبي في الفترة الماضية مثل محمود علاء وكهربا وأحمد ياسر، وهو خطوة مهمة في مسيرتي".

وفي مصر لعب مع بتروجت والزمالك وسموحة والإنتاج الحربي ومصر للمقاصة وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وطلائع الجيش.

