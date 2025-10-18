المجد الليبي يتعاقد مع باسم مرسي

أعلن نادي المجد الليبي تعاقده مع باسم مرسي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

باسم مرسي النادي : لاعب حر

وكانت آخر محطات باسم مرسي في مصر مع طلائع الجيش.

وكتب نادي المجد عبر حسابه على فيسبوك: "رحبوا معانا.. بالمهاجم الدولي المصري( باسم مرسي) قادما من بلد الأهرمات للكتابة فصل جديد من تالق والابداع مع نادي المجد".

وكان باسم مرسي قد قال عبر قناة أون: "لم أقرر الاعتزال كما يقال، عمري 32 عاما الآن ولدي عرض من أحد الأندية الليبية والاتفاق في مراحله الأخيرة".

وأضاف "وقعت مع أحد أندية الدوري الليبي وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قريبا".