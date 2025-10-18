اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: الإقبال الجماهيري كبير.. وبعض المباريات نفدت تذاكرها سريعا

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 12:29

كتب : FilGoal

كأس العرب

شدد جاسم الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب على وجود إقبال جماهيري كبير لحضور مباريات النسخة المقبلة من البطولة.

وتستضيف دولة قطر كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقال الجاسم عبر صحيفة الشرق الأوسط: "النسخة المقبلة ستقام على 6 من ملاعب كأس العالم التي استضافت مونديال 2022، ما يمنح البطولة قيمة فنية وجماهيرية تفوق النسخة السابقة".

أخبار متعلقة:
منافس مصر - الاتحاد الإماراتي يدرس إمكانية الاعتماد على المنتخب الثاني في كأس العرب سابع العرب في المونديال.. السعودية إلى كأس العالم جولة ترويجية لبطولة كأس العرب في 5 دول خبر في الجول - أمين عمر ضمن 3 حكام مصريين في كأس العرب

وأضاف "الدفعة الأولى من التذاكر طُرحت في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وقد نفدت تذاكر عدد من المباريات في وقت وجيز، في دلالة على حجم الحماس الجماهيري المنتظر".

وأتم "الجماهير العربية تملك شغفا استثنائيا بكرة القدم، وهو ما يشكل دافعا كبيرا للجنة المنظمة لتقديم نسخة متميزة تنظيميا وفنيا، وتعزز مكانة البطولة".

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وستشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الثاني الذي يقوده حلمي طولان.

وذلك وسط استعدادات المنتخب الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

إذ ينطلق العرس الإفريفي خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

كأس العرب منتخب مصر الثاني
نرشح لكم
شوط لـ إبراهيم عادل وغياب النني.. الجزيرة يهزم الفجيرة بمشاركة ربيعة.. العين ينقض على الصدارة برباعية ضد بني ياس الدوري الإماراتي - رامي ربيعة يقود تشكيل العين أمام بني ياس.. وشقيقان في الهجوم النعيمي: نعمل على تقديم تجربة جماهيرية تتجاوز حدود الملاعب في كأس العرب كأس العالم للشباب - المغرب يستبدل حارسه المصاب قبل مواجهة الأرجنتين دوري أبطال إفريقيا - شبيبة القبائل يقسو على الاتحاد المنستيري بثلاثية في تونس دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني ينتصر على الشرطة بهدف كوليبالي تصنيف فيفا - منتخب مصر يرتقي 3 مراكز.. وتراجع مغربي
أخر الأخبار
مباشر السوبر الإفريقي - بيراميدز (0)-(0) نهضة بركان.. بداية اللقاء 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
ثنائي الأبيض يسجل للمرة الأولى.. شريف وناصر يحرزان لـ الزمالك ضد ديكاداها 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة 20 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – فولام (0)-(0) أرسنال.. محاولات دون خطورة 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فوز قاتل وفقد فليك في الكلاسيكو.. برشلونة ينتصر على جيرونا 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
يغيب عن الكلاسيكو.. طرد فليك قبل دقائق على انتصار برشلونة ضد جيرونا 39 دقيقة | الدوري الإسباني
السوبر الإفريقي – تشكيل بيراميدز.. ماييلي يقود الهجوم أمام نهضة بركان 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
بتألق ريان وفيصل.. البنك ينتصر على الجونة بثلاثية 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515417/اللجنة-المنظمة-لـ-كأس-العرب-الإقبال-الجماهيري-كبير-وبعض-المباريات-نفدت-تذاكرها-سريعا