اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: الإقبال الجماهيري كبير.. وبعض المباريات نفدت تذاكرها سريعا

شدد جاسم الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب على وجود إقبال جماهيري كبير لحضور مباريات النسخة المقبلة من البطولة.

وتستضيف دولة قطر كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقال الجاسم عبر صحيفة الشرق الأوسط: "النسخة المقبلة ستقام على 6 من ملاعب كأس العالم التي استضافت مونديال 2022، ما يمنح البطولة قيمة فنية وجماهيرية تفوق النسخة السابقة".

وأضاف "الدفعة الأولى من التذاكر طُرحت في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وقد نفدت تذاكر عدد من المباريات في وقت وجيز، في دلالة على حجم الحماس الجماهيري المنتظر".

وأتم "الجماهير العربية تملك شغفا استثنائيا بكرة القدم، وهو ما يشكل دافعا كبيرا للجنة المنظمة لتقديم نسخة متميزة تنظيميا وفنيا، وتعزز مكانة البطولة".

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.