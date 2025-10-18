إسماعيل يوسف: كنا أقرب للفوز على المصري.. وسننتزع بطاقة التأهل من مصر

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 11:58

كتب : FilGoal

المصري ضد الاتحاد الليبي

يثق إسماعيل يوسف مدير شؤون الكرة بنادي الاتحاد الليبي على قدرة فريقه على تخطي عقبة المصري البورسعيدي.

وتعادل الاتحاد ضد المصري 0-0 في المباراة التي اقيمت بطرابلس ضمن ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وقال إسماعيل يوسف مدير الكرة بالاتحاد الليبي في تصريحات للصحفيين: "لعبنا مباراة قوية ضد المصري متصدر الدوري المحلي وكنا أقرب لتحقيق الفوز".

وأضاف "لدينا 10 لاعبين دوليين وسنعمل على زيادة التجانس بين الفريق قبل مباراة الإياب".

وأتم " أشكر جمهور الاتحاد الخرافي الذي يستحق الكثير، وسننتزع بطاقة التأهل من مصر بإذن الله".

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة المصري والاتحاد الليبي التي أقيمت في طرابلس.

وتقام مباراة العودة يوم 25 أكتوبر الجاري على استاد السويس.

