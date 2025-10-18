كأس العالم للشباب - المغرب يستبدل حارسه المصاب قبل مواجهة الأرجنتين

استدعى محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب تحت 20، اللاعب إلياس موعتيق، حارس مرمى فريق حسنية أكادير، للالتحاق بصفوف الفريق المتواجد حاليا بدولة الشيلي للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

ويلعب منتخب المغرب تحت 20 عاما ضد الأرجنتين في نهائي مرتقب لكأس العالم للشباب.

وتأتي دعوة موعتيق لتعويض زميله يانيس بنشاوش، الذي تعرض لإصابة خلال المباراة التي جمعت المنتخبالمغربي بنظيره الفرنسي، في نصف نهائي كأس العالم.

وتأهل منتخب المغرب إلى النهائي بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح (5–4)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل هدف لمثله.

بينما تغلب منتخب الأرجنتين على كولومبيا بصعوبة بهدف دون مقابل في مباراة نصف النهائي.

موعد نهائي كأس العالم للشباب والقناة الناقلة

يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب المقامة بتشيلي.

وتقام المباراة فجر يوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر الجاري.

وينطلق اللقاء في تمام الثانية فجر يوم الإثنين.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويعتبر منتخب الأرجنتين هو البطل التاريخي لكأس العالم للشباب بعد الفوز باللقب ست مرات آخرها عام 2007.

وحقق منتخب الأرجنتين كأس العالم للشباب 6 مرات بينما خسر النهائي مرة واحدة كانت في 1983.

وتأهل المنتخب المغربي إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وبات المنتخب المغربي ثاني منتخب عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب بعد المنتخب القطري الذي خسر نهائي بطولة 1981 أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 4 - 0 قطر.

كما يعد المغرب ثالث منتخب إفريقي يصل للمباراة النهائية بعد نيجيريا "مرتين" وغانا "3 مرات.

ولم ينجح سوى المنتخب الغاني في التتويج بلقب كأس العالم للشباب من قبل عام 2009 في مصر.

ويتواجد فريق إفريقي في المباراة النهائية للمرة السادسة