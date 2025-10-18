كأس العالم للشباب - المغرب يستبدل حارسه المصاب قبل مواجهة الأرجنتين

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 11:43

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

استدعى محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب تحت 20، اللاعب إلياس موعتيق، حارس مرمى فريق حسنية أكادير، للالتحاق بصفوف الفريق المتواجد حاليا بدولة الشيلي للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

ويلعب منتخب المغرب تحت 20 عاما ضد الأرجنتين في نهائي مرتقب لكأس العالم للشباب.

وتأتي دعوة موعتيق لتعويض زميله يانيس بنشاوش، الذي تعرض لإصابة خلال المباراة التي جمعت المنتخبالمغربي بنظيره الفرنسي، في نصف نهائي كأس العالم.

أخبار متعلقة:
مدرب شباب المغرب: التأهل لنهائي كأس العالم نتيجة مشروع بدأ منذ 3 سنوات كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة كأس العالم للشباب - بعد غياب 18 عاما.. الأرجنتين تتأهل لمواجهة المغرب في النهائي المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب

وتأهل منتخب المغرب إلى النهائي بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح (5–4)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل هدف لمثله.

بينما تغلب منتخب الأرجنتين على كولومبيا بصعوبة بهدف دون مقابل في مباراة نصف النهائي.

موعد نهائي كأس العالم للشباب والقناة الناقلة

يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب المقامة بتشيلي.

وتقام المباراة فجر يوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر الجاري.

وينطلق اللقاء في تمام الثانية فجر يوم الإثنين.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويعتبر منتخب الأرجنتين هو البطل التاريخي لكأس العالم للشباب بعد الفوز باللقب ست مرات آخرها عام 2007.

وحقق منتخب الأرجنتين كأس العالم للشباب 6 مرات بينما خسر النهائي مرة واحدة كانت في 1983.

وتأهل المنتخب المغربي إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وبات المنتخب المغربي ثاني منتخب عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب بعد المنتخب القطري الذي خسر نهائي بطولة 1981 أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 4 - 0 قطر.

كما يعد المغرب ثالث منتخب إفريقي يصل للمباراة النهائية بعد نيجيريا "مرتين" وغانا "3 مرات.

ولم ينجح سوى المنتخب الغاني في التتويج بلقب كأس العالم للشباب من قبل عام 2009 في مصر.

ويتواجد فريق إفريقي في المباراة النهائية للمرة السادسة

منتخب المغرب للشباب كأس العالم للشباب
نرشح لكم
النعيمي: نعمل على تقديم تجربة جماهيرية تتجاوز حدود الملاعب في كأس العرب اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: الإقبال الجماهيري كبير.. وبعض المباريات نفدت تذاكرها سريعا دوري أبطال إفريقيا - شبيبة القبائل يقسو على الاتحاد المنستيري بثلاثية في تونس دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني ينتصر على الشرطة بهدف كوليبالي تصنيف فيفا - منتخب مصر يرتقي 3 مراكز.. وتراجع مغربي البرازيل تواجه السنغال وتونس وديا أيمن حسين: نعتذر لجماهير العراق على عدم التأهل المباشر لكأس العالم قائد منتخب قطر: أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة رياضية في تعمير غزة
أخر الأخبار
النعيمي: نعمل على تقديم تجربة جماهيرية تتجاوز حدود الملاعب في كأس العرب 15 دقيقة | الوطن العربي
المجد الليبي يتعاقد مع باسم مرسي 25 دقيقة | المحترفون
اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: الإقبال الجماهيري كبير.. وبعض المباريات نفدت تذاكرها سريعا 55 دقيقة | الوطن العربي
إسماعيل يوسف: كنا أقرب للفوز على المصري.. وسننتزع بطاقة التأهل من مصر ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للشباب - المغرب يستبدل حارسه المصاب قبل مواجهة الأرجنتين ساعة | الوطن العربي
دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مباراة إيجل نوار مباشرة ساعة | الكرة المصرية
كاف يخطر الزمالك بتعديل موعد مباراة ديكيداها الصومالي 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 18 أكتوبر - بيراميدز في السوبر .. والأهلي والزمالك والدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515415/كأس-العالم-للشباب-المغرب-يستبدل-حارسه-المصاب-قبل-مواجهة-الأرجنتين