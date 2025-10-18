دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مباراة إيجل نوار مباشرة

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 11:35

كتب : حسام نور الدين

أليو ديانج - بعثة الأهلي في بوروندي

تتوجه بعثة الأهلي برئاسة محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، مباشرة إلى مطار بوجامبروا الدولي والعودة للقاهرة عقب مباراة إيجل نوار.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة "الثالثة بتوقيت بوروندي" في ذهاب دور الـ 32لدوري أبطال إفريقيا.

وستتوجه البعثة من الملعب الذي يستضيف مباراة الفريق وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا، مباشرة إلى مطار بوجامبروا الدولي في رحلة العودة إلي القاهرة.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات السبت 18 أكتوبر - بيراميدز في السوبر .. والأهلي والزمالك والدوري الإنجليزي المعد السابق لـ الأهلي يكشف سبب إصابات داري المتكررة ومشاكل الفريق البدنية الدوري السعودي - الشباب يفرض التعادل على أهلي جدة بـ 10 لاعبين دوري أبطال إفريقيا - أون سبورت تحصل على حقوق بث مباراة إيجل نوار ضد الأهلي

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي طاقمه المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والجارب الأحمر بينما حارس المرمى سيرتدي الطاقم السماوي بالكامل.

بينما على الجانب الآخر سيرتدي إيجل نوار طاقما باللون الأبيض بخطوط سوداء وحارسه بالطاقم الأصفر المطعم بالأخضر.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة إيجل نوار كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
إسماعيل يوسف: كنا أقرب للفوز على المصري.. وسننتزع بطاقة التأهل من مصر كاف يخطر الزمالك بتعديل موعد مباراة ديكيداها الصومالي المعد السابق لـ الأهلي يكشف سبب إصابات داري المتكررة ومشاكل الفريق البدنية اتحاد طنجة: قدمنا شكوى رسمية ضد الزمالك بعدما وصلت الأمور لطريق مسدود السوبر الإفريقي - ماييلي والشيبي على رأسة قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان دوري أبطال إفريقيا - أون سبورت تحصل على حقوق بث مباراة إيجل نوار ضد الأهلي أحمد عوض: شركة الكرة تتحمل 30% من عقود لاعبي الأهلي.. ورقم تاريخي منتظر علاء عبد العال: سعيد بالفوز على ملعبنا لأجل الجماهير.. وأشعر بالضيق لهذا السبب
أخر الأخبار
النعيمي: نعمل على تقديم تجربة جماهيرية تتجاوز حدود الملاعب في كأس العرب 16 دقيقة | الوطن العربي
المجد الليبي يتعاقد مع باسم مرسي 26 دقيقة | المحترفون
اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: الإقبال الجماهيري كبير.. وبعض المباريات نفدت تذاكرها سريعا 56 دقيقة | الوطن العربي
إسماعيل يوسف: كنا أقرب للفوز على المصري.. وسننتزع بطاقة التأهل من مصر ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للشباب - المغرب يستبدل حارسه المصاب قبل مواجهة الأرجنتين ساعة | الوطن العربي
دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مباراة إيجل نوار مباشرة ساعة | الكرة المصرية
كاف يخطر الزمالك بتعديل موعد مباراة ديكيداها الصومالي 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 18 أكتوبر - بيراميدز في السوبر .. والأهلي والزمالك والدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515414/دوري-أبطال-إفريقيا-بعثة-الأهلي-تعود-للقاهرة-عقب-مباراة-إيجل-نوار-مباشرة