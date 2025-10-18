دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مباراة إيجل نوار مباشرة

تتوجه بعثة الأهلي برئاسة محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، مباشرة إلى مطار بوجامبروا الدولي والعودة للقاهرة عقب مباراة إيجل نوار.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة "الثالثة بتوقيت بوروندي" في ذهاب دور الـ 32لدوري أبطال إفريقيا.

وستتوجه البعثة من الملعب الذي يستضيف مباراة الفريق وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا، مباشرة إلى مطار بوجامبروا الدولي في رحلة العودة إلي القاهرة.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي طاقمه المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والجارب الأحمر بينما حارس المرمى سيرتدي الطاقم السماوي بالكامل.

بينما على الجانب الآخر سيرتدي إيجل نوار طاقما باللون الأبيض بخطوط سوداء وحارسه بالطاقم الأصفر المطعم بالأخضر.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة إيجل نوار كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.