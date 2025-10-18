كاف يخطر الزمالك بتعديل موعد مباراة ديكيداها الصومالي

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، يفيد بتعديل موعد مباراة الفريق أمام ديكيداها الصومالي.

وكان من المقرر أن يلعب الزمالك ضد ديكيداها في السادسة مساء اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقرر كاف تعديل موعد المباراة المقرر لها اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، لتقام في السابعة مساءً بدلاً من السادسة.

يأتي ذلك بناء على طلب النادي الصومالي بالتنسيق مع الزمالك بسبب حقوق البث الفضائي للمباراة .

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الناديين رسميًا بتأجيل موعد انطلاق المباراة لمدة ساعة لتقام في السابعة مساء اليوم.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد السلام.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمود جهاد - محمد السيد – سيف جعفر - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمرو ناصر.