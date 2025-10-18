مواعيد مباريات السبت 18 أكتوبر - بيراميدز في السوبر .. والأهلي والزمالك والدوري الإنجليزي

يشهد اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت.

ويلعب بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

فيما يفتتح الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة إيجل نوار البوروندي.

وينطلق مشوار الزمالك في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالي.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب أرسنال ضد فولام، ويواجه مانشستر سيتي نظيره إيفرتون.

السوبر الإفريقي

بيراميدز × نهضة بركان

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × إيجل نوار

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا وتذاع على قناة أون سبورت 1.

الزمالك × ديكيداها

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع على قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × إيفرتون

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

فولام × أرسنال

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1..