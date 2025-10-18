مواعيد مباريات السبت 18 أكتوبر - بيراميدز في السوبر .. والأهلي والزمالك والدوري الإنجليزي

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 10:55

كتب : FilGoal

بيراميدز بعد الفوز على أهلي جدة يرفع كأس القارات الثلاث

يشهد اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت.

ويلعب بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

أخبار متعلقة:
المعد السابق لـ الأهلي يكشف سبب إصابات داري المتكررة ومشاكل الفريق البدنية الدوري السعودي - الشباب يفرض التعادل على أهلي جدة بـ 10 لاعبين السوبر الإفريقي - ماييلي والشيبي على رأسة قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان نهضة بركان يصل القاهرة لمواجهة بيراميدز في السوبر الإفريقي

فيما يفتتح الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة إيجل نوار البوروندي.

وينطلق مشوار الزمالك في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالي.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب أرسنال ضد فولام، ويواجه مانشستر سيتي نظيره إيفرتون.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا

.

السوبر الإفريقي

بيراميدز × نهضة بركان

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × إيجل نوار

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا وتذاع على قناة أون سبورت 1.

الزمالك × ديكيداها

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع على قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × إيفرتون

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

فولام × أرسنال

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1..

الأهلي الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
المعد السابق لـ الأهلي يكشف سبب إصابات داري المتكررة ومشاكل الفريق البدنية اتحاد طنجة: قدمنا شكوى رسمية ضد الزمالك بعدما وصلت الأمور لطريق مسدود أحمد عوض: شركة الكرة تتحمل 30% من عقود لاعبي الأهلي.. ورقم تاريخي منتظر علاء عبد العال: سعيد بالفوز على ملعبنا لأجل الجماهير.. وأشعر بالضيق لهذا السبب تسديدة شوشة المباغتة تمنح غزل المحلة ثاني انتصاراته على حساب الكهرباء قمصان يحصد أول نقطة مع المقاولون العرب ضد إنبي مصدر من دجلة يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق ضد مودرن انتهت الدوري المصري - المقاولون (1)-(1) إنبي وغزل المحلة (1)-(0) الكهرباء.. انتصار وتعادل
أخر الأخبار
النعيمي: نعمل على تقديم تجربة جماهيرية تتجاوز حدود الملاعب في كأس العرب 14 دقيقة | الوطن العربي
المجد الليبي يتعاقد مع باسم مرسي 24 دقيقة | المحترفون
اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: الإقبال الجماهيري كبير.. وبعض المباريات نفدت تذاكرها سريعا 54 دقيقة | الوطن العربي
إسماعيل يوسف: كنا أقرب للفوز على المصري.. وسننتزع بطاقة التأهل من مصر ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للشباب - المغرب يستبدل حارسه المصاب قبل مواجهة الأرجنتين ساعة | الوطن العربي
دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مباراة إيجل نوار مباشرة ساعة | الكرة المصرية
كاف يخطر الزمالك بتعديل موعد مباراة ديكيداها الصومالي 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 18 أكتوبر - بيراميدز في السوبر .. والأهلي والزمالك والدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515412/مواعيد-مباريات-السبت-18-أكتوبر-بيراميدز-في-السوبر-والأهلي-والزمالك-والدوري-الإنجليزي