المعد السابق لـ الأهلي يكشف سبب إصابات داري المتكررة ومشاكل الفريق البدنية

أوضح عبد الرحمن عيسى المعد البدني السابق لـ الأهلي سبب إصابات أشرف داري المتكررة، وكذلك مشاكل الفريق البدنية بعد رحيل الجهاز الفني لخوسيه ريبيرو.

وقال المعد البدني السابق لـ الأهلي عبر أون سبورت 1: "تواجدت مع عماد النحاس في ولايتي تدريبه للأهلي مؤقتا، 50% من إصابات لاعبي الأهلي كانت بسبب عدم الجاهزية".

وشدد "منظومة الأحمال التي وُضعت خلال تولي ريبيرو المهمة الفنية للأهلي هي السبب في إصابات اللاعبين، والأمر منقسم بين المعد البدني والمدير الفني".

وأوضح "واجهنا مشكلة بشأن أي شيء يتعلق بالمساحات في الملعب، وهو ما رأيته بعيني وأيضا الأجهزة وهو ما جعل علينا الأمور صعبة".

وتابع "لم يتعرض خلال فترة توليّ المهمة سوى حسين الشحات وجراديشار".

وكشف "قبل تسلم المهمة أخبرت الجهاز الفني بأن الفريق سيتحسن بدنيا عند المباراة الرابعة للفريق وهي مباراة الزمالك بالصدفة، ولذلك لم تظهر لدينا مشاكل في آخر مباراتين للجهاز الفني لعماد النحاس".

وتابع "طلبت من الشحات الحصول على راحة بعد مباراة القمة في المران لأنه بذل مجهودا كبيرا في المران قبلها، والإصابة حدثت بالصدفة، وكنا نعلم أن هناك مخاطرة لإصابته بسبب تدربه بشكل قوي قبلها".

وعن إصابة زيزو خلال لقاء إنبي قال: "زيزو شعر بشد في الضامة وتحدث مع الطبيب ثم مع عماد النحاس، وزيزو أخبرهم أنه يستطيع اللعب لكن الإصابة تفاقمت في المباراة وليست خطأَ من كل الأطراف، ومن وجهة نظري في ذلك الأمر، الجهاز الفني هو المسؤول، والنحاس أعتمد على رد زيزو بأنه قادر على المشاركة".

وواصل "أي لاعب في الأهلي خلال أول مباراتين أو 3 كانوا الأكثر عرضة للتعرض للإصابة".

وأوضح سبب إصابات أشرف داري المتكررة قائلا: "سببها زوايا الحوض والظهر وهي السبب الرئيسي في ذلك، وبسبب إنه لاعب حماسي ويشارك بكل قوة عقب تعافيه فهذا يزيد من نسب الإصابة، والإجابة أكثر عند الجهاز الطبي".

وأردف "لاعبو الأهلي معذورون ولم يقصروا في الجانب البدني، وانعكس العامل البدني على أداء تريزيجيه في المباريات الأخيرة عندما تحسنت الأمور".

وتابع "إمام عاشور من الأفضل في مركزه ويستطيع اللعب في مراكز لاعب الوسط 6 و8 و10، وعلى المستوي البدني مناسب لاحتياجات مركزه ويستطيع خوض مباريات مضغوطة".

وأتم "طاهر محمد طاهر بدنيا من أفيد اللاعبين ويستطيع اللعب في أكثر من مركز كأول تغيير".