اتحاد طنجة: قدمنا شكوى رسمية ضد الزمالك بعدما وصلت الأمور لطريق مسدود

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 00:32

كتب : FilGoal

عبد الحميد معالي - الزمالك

كشف عصام الطالبي نائب رئيس اتحاد طنجة والمتحدث الرسمي للنادي المغربي عن تقدم ناديه بشكوى ضد الزمالك.

وتعاقد الزمالك مع عبد الحميد معالي قادما من اتحاد طنجة بداية الموسم.

وقال الطالبي نائب رئيس نادي اتحاد طنجة عبر قناة دي إم سي:"تقدمنا بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك لدى فيفا بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود">

وأضاف "نأسف على ما وصلنا إليه لكن لم يتم الرد على أي من المراسلات الرسمية في الفترة الأخيرة وطريقة التعامل مؤسفة".

وتابع "كلفنا المحامي الخاص بالنادي يوم الإثنين الماضي برفع دعوى لدى فيفا، ولم نتجه لتلك الطريقة إلا بعد فشل الحلول الودية".

وشدد "صفقة عبدالحميد معالي كانت على دفعتين، ولم نحصل على أي دفعة أو مستحقات حتى الآن".

وأتم "نتواصل بشكل شخصي مع اللاعب الذي يريد تواجد عائلته في القاهرة، وسبق أن طلب ذلك ولكن المشاكل المادية أعاقت الأمر".

اللاعب صاحب الـ19 عاما وقّع على عقود انضمامه للزمالك 5 سنوات.

وبقميص الزمالك شارك معالي في 7 مباريات منذ بداية الموسم بعدد دقائق 196 دون أن يسجل أو يصنع.

عبدالحميد معالي يعد أحد مواهب الكرة المغربية ومثل منتخبات الناشئين والشباب بالمغرب.

وشارك معالي في كأس العالم تحت 17 سنة بالعام الماضي. كما شارك معالي في 30 مباراه مع الفريق الأول لنادي اتحاد طنجة.

