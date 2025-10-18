باريس سان جيرمان يفلت من فخ ستراسبورج بعودة قوية في مباراة الـ 6 أهداف
السبت، 18 أكتوبر 2025 - 00:15
كتب : FilGoal
أفلت باريس سان جيرمان من الخسارة أمام ستراسبورج وقلب تأخره من 3-1 لتعادل بنتيجة 3-3 في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.
وتقدم باريس سان جيرمان مبكرا عن طريق برادلي باركولا في الدقيقة 6.
وقلب الضيوف الطاولة في الشوط الأول عن طريق بانيشيلي وموريرا بهدفين في الدقيقتين 26 و41.
وأصبحت النتيجة 3-1 بفضل هدف آخر لبانيشيلي سجله بعد 4 دقائق على بداية الشوط الثاني.
هدفان قادا الأرجنتيني لتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف.
وسجل جونكالو راموس هدف التعادل في الدقيقة 58 من ركلة جزاء مقلصا الفارق.
وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء سجل سيني مايولو هدف التعادل لباريس سان جيرمان.
تعادل ألقى بظلاله على نتائج ستراسبورج في الدوري الفرنسي خاصة عندما يتقدم في النتيجة.
فمنذ بداية الموسم الماضي أهدر الفريق 27 نقطة بعدما كان متقدما في النتيجة.
فيما لا يزال باريس سان جيرمان دون خسارة عندما يسجل راموس، فخلال 30 مباراة سجل بها انتصر الفريق في 23 وتعادل في 7.
الفوز أبقى باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 17 نقطة، فيما ظل ستراسبورج ثانيا برصيد 16 نقطة.