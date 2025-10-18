الدوري السعودي - الشباب يفرض التعادل على أهلي جدة بـ 10 لاعبين

فرض الشباب نتيجة التعادل على مضيفة أهلي جدة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتعادل أهلي جدة أمام الشباب 1-1 في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة المشعة ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

وسجل إيفان توني هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

من كل الزوايا، الأهلي يتقدّم بهدف مبكر ضد الشباب عبر إيفان توني ⚽🎥#الأهلي_الشباب pic.twitter.com/qEr68IiitW — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 17, 2025

وأدرك الشباب هدف التعادل لنادي عن طريق ماتيو دامس بالخطا في مرماه في الدقيقة 88.

لاعب الشباب محمد الشويرخ تعرض للبطاقة الحمراء في الدقيقة 77 وأكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

من كل الزوايا، هدف التعادل للشباب ضد الأهلي إثر تسجيل دامس بالخطأ في مرماه ⚽🎥#الأهلي_الشباب pic.twitter.com/pQbw8cJqSh — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 17, 2025

وشهدت المباراة حضورا جماهيرا تجاوز 14 ألف متفرج في المباراة التي أقيمت بمدينة جدة.

التعادل رفع رصيد أهلي جدة إلى 9 نقاط في المركز الخامس بالدوري السعودي.

فيما رفع الشباب رصيده غلى 5 نقاط بالمركز 12 بجدول ترتيب المسابقة.