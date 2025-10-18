الدوري السعودي - الشباب يفرض التعادل على أهلي جدة بـ 10 لاعبين

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

كاراسكو - الشباب ضد أهلي جدة

فرض الشباب نتيجة التعادل على مضيفة أهلي جدة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتعادل أهلي جدة أمام الشباب 1-1 في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة المشعة ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

وسجل إيفان توني هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

وأدرك الشباب هدف التعادل لنادي عن طريق ماتيو دامس بالخطا في مرماه في الدقيقة 88.

لاعب الشباب محمد الشويرخ تعرض للبطاقة الحمراء في الدقيقة 77 وأكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وشهدت المباراة حضورا جماهيرا تجاوز 14 ألف متفرج في المباراة التي أقيمت بمدينة جدة.

التعادل رفع رصيد أهلي جدة إلى 9 نقاط في المركز الخامس بالدوري السعودي.

فيما رفع الشباب رصيده غلى 5 نقاط بالمركز 12 بجدول ترتيب المسابقة.

