السوبر الإفريقي - ماييلي والشيبي على رأسة قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان
الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 23:31
كتب : FilGoal
يتواجد الثنائي فيستون ماييلي ومحمد الشيبي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي.
ويستضيف بيراميدز نظيره نهضة بركان مساء السبت في نهائي السوبر الإفريقي.
ويحمل الزمالك لقب النخسة الماضية من السوبر الإفريقي عقب فوزه على الأهلي بركلات الترجيح.
ويدخل بيراميدز اللقاء بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا.
فيما يحمل نهضة بركان لقب الكونفدرالية الإفريقية.
وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة نهضة بركان كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد
خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر محمد الشيبي - محمد حمدي طارق علاء - كريم حافظ
خط الوسط: وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - مهند لاشين - محمود زلاكة
الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.