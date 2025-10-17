السوبر الإفريقي - ماييلي والشيبي على رأسة قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان

السوبر الإفريقي - بيراميدز لكتابة اسمه بين المصريين المتوجين.. وتفوق كامل ضد الأندية المغربية

أجندة بيراميدز حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 4 بطولات بينهم لقبين