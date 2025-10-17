أحمد عوض: شركة الكرة تتحمل 30% من عقود لاعبي الأهلي.. ورقم تاريخي منتظر

أوضح أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة في الأهلي حقيقة تقاضي لاعبي الفريق رواتب تتخطى حاجز 100 مليون جنيه.

ويترشح عوض على عضوية مجلس إدارة الأهلي في الانتخابات المقرر عقدها يوم 31 أكتوبر الجاري ضمن قائمة محمود الخطيب.

وقال أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة في الأهلي عبر DMC: "العلامة التجارية للأهلي من الأهم في إفريقيا وعربيا، ونضع أنفسنا أيضا على الخارطة العالمية خطوة تلو الأخرى".

وأَضاف "استطعنا تعظيم مداخيل الأهلي في الكرة، واستغللنا الظهور الإعلامي والإعلاني للفريق ووقعنا عقودا بذلك، ونتحمل 30% من عقود اللاعبين، وعملنا على عقود رعاية ووقعنا مع المتحدة رياضة حتى 2030 وسنحقق رقم تاريخي الفترة المقبلة، والأمور تسير بشكل رائع في صالح الأهلي والاستثمار الرياضي بشكل عام".

وأكمل "قانون الرياضة الجديد يتيح الاستمرار في عضو مجلس الإدارة وشركة الكرة طالما لا أتقاضى أجرا منهما، وفي حال فوزي في انتخابات الأهلي سنعقد جلسة مع الخطيب لمعرفة ما ستؤول له الأمور، هل سأجمع بين المنصبين أم استمر في مجلس الإدارة".

وأردف "الأهلي تعاقد مع شركة الملابس الرياضية بالدولار لمدة 4 سنوات، ونعمل حاليا على ملف الرعاية الخارجية ورأينا أننا لا نستغل السوق الخليجي والإفريقي ونسير في هذا الملف بخطى ثابتة، وسيشكل دخل بعملة أجنبية للنادي".

وتابع "غير صحيح أن هناك لاعبون يتقاضون راتبا يتخطى 100 مليون في الأهلي، وشركة الكرة لم ترفع سقف التعاقدات لأن قرار الشركة ليس فني أو اتفاق، النادي يتفق مع اللاعب والشركة تتحمل فكرة تسويق اللاعب لزيادة الدخل وهذا ما نجحنا فيه مؤخرا".

وأتم "أي لاعب نتعامل معه كأنه منتج، وأي رياضي يدخل منظومة الأهلي ترفع من قيمته ونحاول استغلال ذلك بشكل أمثل".