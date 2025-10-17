كونسيساو: لست قادرا على التغيير السريع في اتحاد جدة.. وبنزيمة أحد المختصين بركلات الجزاء

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 22:58

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو - اتحاد جدة

أعرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو عن استيائه الشديد بعد التعادل ضد الفيحاء بالدوري السعودي.

وتعادل اتحاد جدة مع الفيحاء بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وقال سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة في مؤتمر صحفي: "بهذا المستوى الذي ظهرنا فيه اليوم سوف نعاني كثيرا، فريقنا بطل ولابد من تحسين الأداء لنعود أقوى قريبا".

وأضاف "الوقت ضيق لتغيير عوامل كثيرة، لست قادرا على التغيير السريع، أعمل الآن على تعزيز الثقة بالنفس وجوانب فنية أخرى".

وأتم "أضعنا ركلة جزاء والعديد من الفرص. لدينا 3 لاعبين هم المختصين بتسديد ركلات الجزاء، وتم اختيار كريم بنزيمة لينفذها".

سجل فاشون ساكالا هدف الفيحاء في الدقيقة 45 بعد تمريرة من جيسون ريميسيرو.

بينما تعادل أحمد الغامدي في الدقيقة 64، بصناعة معتادة من موسى ديابي.

وفي الدقيقة 88 أهدر كريم بنزيمة ركلة جزاء كانت كفيلة بمنح الاتحاد كامل نقاط المباراة.

النتيجة تركت الاتحاد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، يسبقه النصر بـ 12 نقطة ويليه القادسية بفارق الأهداف، ولكل منهما مباراة في الجولة الحالية.

أما الفيحاء فرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.

يذكر أن نادي اتحاد جدة السعودي قد أعلن تعاقده مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو لقيادة الفريق خلفا للفرنسي لوران بلان.

