علاء عبد العال: سعيد بالفوز على ملعبنا لأجل الجماهير.. وأشعر بالضيق لهذا السبب

أبدى علاء عبد العال المدير الفني لـ غزل المحلة سعادته بتحقيق الانتصار الأول على استاد غزل المحلة على حساب كهرباء الإسماعيلية.

وانتصر غزل المحلة على الكهرباء بهدف أحمد حامد شوشة والذي جاء بتصويبة قوية من خارج الـ 18.

وقال عبد العال عبر أون سبورت: "حققنا أول فوز على ملعبنا هذا الموسم وسعيد به من أجل الجماهير، وهو مُستحق مع كامل الاحترام لكهرباء الإسماعيلية، خاصة أنهم فازوا في آخر مباراتين وكان لديهم أمل في الفوز علينا لدخول المنطقة الدافئة إذا حققوا الفوز وهذا كان سبب صعوبة المباراة".

وأضاف "أنهينا أي خطورة للكهرباء في الشوط الثاني ووصلنا كثيرا لمرماهم وأشعر بالضيق بسبب إهدار الفرص وسأعقد مع اللاعبين جلسة لحل تلك المشكلة".

وأردف "حققنا 3 نقاط تضعنا في وضع أفضل في الجدول، وشعرت بالخوف لأن أي خطأ كاد أن يتسبب في إهدار الفوز".

وأشاد بـ أحمد شوشة قائلا: "هو رجل المباراة وكان صمام الفريق مع زملائه، ورشاد العرفاوي كان أكثر من رائع".

وأتم "شعر اللاعبون بالقلق بعد الهدف وحاولوا الحفاظ عليه، وإذا سجلنا هدفا آخر كانت النتيجة ستكون أفضل".

فوز المحلة جاء بعد 4 تعادلات وهزيمة منذ الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 3-0 وهو أول لفوز للفريق أمام أنصاره هذا الموسم.