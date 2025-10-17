علاء عبد العال: سعيد بالفوز على ملعبنا لأجل الجماهير.. وأشعر بالضيق لهذا السبب

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 22:51

كتب : FilGoal

علاء عبد العال - مدرب غزل المحلة

أبدى علاء عبد العال المدير الفني لـ غزل المحلة سعادته بتحقيق الانتصار الأول على استاد غزل المحلة على حساب كهرباء الإسماعيلية.

وانتصر غزل المحلة على الكهرباء بهدف أحمد حامد شوشة والذي جاء بتصويبة قوية من خارج الـ 18.

وقال عبد العال عبر أون سبورت: "حققنا أول فوز على ملعبنا هذا الموسم وسعيد به من أجل الجماهير، وهو مُستحق مع كامل الاحترام لكهرباء الإسماعيلية، خاصة أنهم فازوا في آخر مباراتين وكان لديهم أمل في الفوز علينا لدخول المنطقة الدافئة إذا حققوا الفوز وهذا كان سبب صعوبة المباراة".

أخبار متعلقة:
تسديدة شوشة المباغتة تمنح غزل المحلة ثاني انتصاراته على حساب الكهرباء لافيينا يشكو غزل المحلة للحصول على نسبة بيع محمد أشرف العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: قدمنا شكوى ضد بلوزداد للحصول على مستحقات بن حمودة

وأضاف "أنهينا أي خطورة للكهرباء في الشوط الثاني ووصلنا كثيرا لمرماهم وأشعر بالضيق بسبب إهدار الفرص وسأعقد مع اللاعبين جلسة لحل تلك المشكلة".

وأردف "حققنا 3 نقاط تضعنا في وضع أفضل في الجدول، وشعرت بالخوف لأن أي خطأ كاد أن يتسبب في إهدار الفوز".

وأشاد بـ أحمد شوشة قائلا: "هو رجل المباراة وكان صمام الفريق مع زملائه، ورشاد العرفاوي كان أكثر من رائع".

وأتم "شعر اللاعبون بالقلق بعد الهدف وحاولوا الحفاظ عليه، وإذا سجلنا هدفا آخر كانت النتيجة ستكون أفضل".

فوز المحلة جاء بعد 4 تعادلات وهزيمة منذ الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 3-0 وهو أول لفوز للفريق أمام أنصاره هذا الموسم.

ورفع المحلة رصيده لـ 14 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الكهرباء عند 8 نقاط في المركز الـ 18.

ورفع شوشة رصيده التهديفي لـ 3 أهداف هذا الموسم من أصل 7 أهداف سجلها فريقه.

غزل المحلة كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري علاء عبد العال
نرشح لكم
المعد السابق لـ الأهلي يكشف سبب إصابات داري المتكررة ومشاكل الفريق البدنية اتحاد طنجة: قدمنا شكوى رسمية ضد الزمالك بعدما وصلت الأمور لطريق مسدود أحمد عوض: شركة الكرة تتحمل 30% من عقود لاعبي الأهلي.. ورقم تاريخي منتظر تسديدة شوشة المباغتة تمنح غزل المحلة ثاني انتصاراته على حساب الكهرباء قمصان يحصد أول نقطة مع المقاولون العرب ضد إنبي مصدر من دجلة يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق ضد مودرن انتهت الدوري المصري - المقاولون (1)-(1) إنبي وغزل المحلة (1)-(0) الكهرباء.. انتصار وتعادل بتروجت يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة زد
أخر الأخبار
المعد السابق لـ الأهلي يكشف سبب إصابات داري المتكررة ومشاكل الفريق البدنية 2 ساعة | الدوري المصري
اتحاد طنجة: قدمنا شكوى رسمية ضد الزمالك بعدما وصلت الأمور لطريق مسدود 2 ساعة | الكرة المصرية
باريس سان جيرمان يفلت من فخ ستراسبورج بعودة قوية في مباراة الـ 6 أهداف 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري السعودي - الشباب يفرض التعادل على أهلي جدة بـ 10 لاعبين 3 ساعة | سعودي في الجول
السوبر الإفريقي - ماييلي والشيبي على رأسة قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان 3 ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - أون سبورت تحصل على حقوق بث مباراة إيجل نوار ضد الأهلي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
أحمد عوض: شركة الكرة تتحمل 30% من عقود لاعبي الأهلي.. ورقم تاريخي منتظر 3 ساعة | الدوري المصري
كونسيساو: لست قادرا على التغيير السريع في اتحاد جدة.. وبنزيمة أحد المختصين بركلات الجزاء 4 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515403/علاء-عبد-العال-سعيد-بالفوز-على-ملعبنا-لأجل-الجماهير-وأشعر-بالضيق-لهذا-السبب