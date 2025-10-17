8 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام ديكيداها الصومالي

يفقد فريق الزمالك خدمات 8 لاعبين خلال مواجهة ديكيداها الصومالي.

ويلعب الزمالك ضد ديكيداها مساء السبت ضمن ذهاب دور الـ 32 من البطولة الكونفدرالية.

وعلم أن غيابات الزمالك امام ديكيداها جاء للأسباب التالية:

ناصر منسي (تأهيل من الإصابة)

عدي الدباغ (تأهيل من الإصابة)

محمد شحاتة (تأهيل من الإصابة)

آدم كايد (تأهيل من الإصابة)

نبيل عماد (إجهاد عضلي)

عبد الله السعيد (إجهاد عضلي)

مهدي سليمان (استبعاد فني)

محمود بنتايك (استبعاد فني).

فيما جاءت قائمة الزمالك للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمود جهاد - محمد السيد – سيف جعفر - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمرو ناصر.