تسديدة شوشة المباغتة تمنح غزل المحلة ثاني انتصاراته على حساب الكهرباء

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

غزل المحلة

حقق غزل المحلة ثاني انتصار له الموسم الحالي بالفوز بنتيجة 1-0 على كهرباء الإسماعيلية في الجولة 11 من الدوري المصري.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق أحمد شوشة.

فوز المحلة جاء بعد 4 تعادلات وهزيمة منذ الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 3-0 وهو أول لفوز للفريق أمام أنصاره هذا الموسم.

ورفع المحلة رصيده لـ 14 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الكهرباء عند 8 نقاط في المركز الـ 18.

ورفع شوشة رصيده التهديفي لـ 3 أهداف هذا الموسم من أصل 7 أهداف سجلها فريقه.

وصف المباراة

وشهد الشوط الأول تعاطف القائم والعارضة مع الحارسين.

في الدقيقة 3 منع القائم الأيسر لعامر عامر هدفا من ركلة حرة من ياسين أبو زراع.

وفي الدقيقة 23 تصدت العارضة لتسديدة أحمد شوشة من ركلة ثابتة.

وفي الدقيقة 32 أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لعصام الفيومي مدافع الكهرباء بعد تدخل قوي على لاعب الغزل.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الدقيقة 50 ومن تسديدة مباغتة تقدم غزل المحلة عن طريق أحمد شوشة.

وتألق عامر عامر في الدقيقة 89 بالتصدي لتصويبة مدوية بأطراف أصابعه أبعدها لركنية لينتهي اللقاء بفوز زعيم الفلاحين.

غزل المحلة كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
