الحسم في الإياب.. المصري يتعادل مع الاتحاد الليبي سلبيا بالكونفدرالية

تعادل المصري البورسعيدي ضد الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة المصري والاتحاد الليبي التي أقيمت في طرابلس.

وتقام مباراة العودة يوم 25 أكتوبر الجاري على استاد السويس.

وصف المباراة

بدأ نادي المصري بشكل هجومي وكاد أن يسجل هدف التقدم بعد تسديدة قوية من صلاح محسن.

ورد التوجولي إيفانو مهاجم الاتحاد الليبي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء علت مرمى محمود حمدي حارس المصري.

وسدد معتز صابة لاعب الاتحاد كرة ثابتة تصدى لها محمود حمدي ببراعة وأكملها معاذ عيسى لكنها ارتطمت بالقائم في أخطر فرص المباراة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه عبد الرحيم دغموم لاعب المصري.

ووجه مصطفى ابو الخير لاعب المصري ضربة رأسية لكنها مرت أعلى مرمى الاتحاد.

وسدد أحمد الزيهي مهاجم الاتحاد الليبي تسديدة قوية في الدقائق الأخيرة تصدى لها حارس المصري.