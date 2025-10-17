قمصان يحصد أول نقطة مع المقاولون العرب ضد إنبي

حصد سامي قمصان نقطة في مباراته الأولى كمدير فني مع المقاولون العرب أمام إنبي في الجولة 11 من الدوري المصري.

وتولى قمصان المهمة خلفا لمحمد مكي الذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وارتفع رصيد المقاولون العرب لـ 6 نقاط في المركز الـ 20.

فيما ارتقى إنبي للمركز الرابع برصيد 18 نقاط مزاحما المصري والزمالك والأهلي في الصدارة.

وتقدم المقاولون العرب عن طريق شكري نجيب في الدقيقة 3.

وبعد 27 دقيقة من انطلاق اللقاء سجل زياد كمال هدف التعادل بتحويل عرضية مراون داوود في الشباك.

وتعرض جواكيم أوجيرا لاعب المقاولون العرب للطرد بعد تدخل قوي على عبد الرحمن سمير حارس إنبي في الدقيقة 90+6.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.