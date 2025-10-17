قمصان يحصد أول نقطة مع المقاولون العرب ضد إنبي

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 22:08

كتب : FilGoal

إنبي - المقاولون العرب

حصد سامي قمصان نقطة في مباراته الأولى كمدير فني مع المقاولون العرب أمام إنبي في الجولة 11 من الدوري المصري.

وتولى قمصان المهمة خلفا لمحمد مكي الذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وارتفع رصيد المقاولون العرب لـ 6 نقاط في المركز الـ 20.

أخبار متعلقة:
مصدر من دجلة يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق ضد مودرن كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا ويواجه فاب الكاميروني في المربع الذهبي دوري المحترفين .. خسارة بلدية المحلة.. والمنصورة يتعادل ضد بروكسي الدوري السعودي – بنزيمة وساكالا يفسدان افتتاحية كونسيساو مع الاتحاد

فيما ارتقى إنبي للمركز الرابع برصيد 18 نقاط مزاحما المصري والزمالك والأهلي في الصدارة.

وتقدم المقاولون العرب عن طريق شكري نجيب في الدقيقة 3.

وبعد 27 دقيقة من انطلاق اللقاء سجل زياد كمال هدف التعادل بتحويل عرضية مراون داوود في الشباك.

وتعرض جواكيم أوجيرا لاعب المقاولون العرب للطرد بعد تدخل قوي على عبد الرحمن سمير حارس إنبي في الدقيقة 90+6.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

المقاولون العرب إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
المعد السابق لـ الأهلي يكشف سبب إصابات داري المتكررة ومشاكل الفريق البدنية اتحاد طنجة: قدمنا شكوى رسمية ضد الزمالك بعدما وصلت الأمور لطريق مسدود أحمد عوض: شركة الكرة تتحمل 30% من عقود لاعبي الأهلي.. ورقم تاريخي منتظر علاء عبد العال: سعيد بالفوز على ملعبنا لأجل الجماهير.. وأشعر بالضيق لهذا السبب تسديدة شوشة المباغتة تمنح غزل المحلة ثاني انتصاراته على حساب الكهرباء مصدر من دجلة يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق ضد مودرن انتهت الدوري المصري - المقاولون (1)-(1) إنبي وغزل المحلة (1)-(0) الكهرباء.. انتصار وتعادل بتروجت يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة زد
أخر الأخبار
المعد السابق لـ الأهلي يكشف سبب إصابات داري المتكررة ومشاكل الفريق البدنية 2 ساعة | الدوري المصري
اتحاد طنجة: قدمنا شكوى رسمية ضد الزمالك بعدما وصلت الأمور لطريق مسدود 2 ساعة | الكرة المصرية
باريس سان جيرمان يفلت من فخ ستراسبورج بعودة قوية في مباراة الـ 6 أهداف 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري السعودي - الشباب يفرض التعادل على أهلي جدة بـ 10 لاعبين 3 ساعة | سعودي في الجول
السوبر الإفريقي - ماييلي والشيبي على رأسة قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان 3 ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - أون سبورت تحصل على حقوق بث مباراة إيجل نوار ضد الأهلي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
أحمد عوض: شركة الكرة تتحمل 30% من عقود لاعبي الأهلي.. ورقم تاريخي منتظر 3 ساعة | الدوري المصري
كونسيساو: لست قادرا على التغيير السريع في اتحاد جدة.. وبنزيمة أحد المختصين بركلات الجزاء 4 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515398/قمصان-يحصد-أول-نقطة-مع-المقاولون-العرب-ضد-إنبي