مصدر من دجلة يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق ضد مودرن

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 21:43

كتب : رضا السنباطي

وادي دجلة

كشف مصدر من وادي دجلة تفاصيل إصابات ثلاثي الفريق خلال مواجهة مودرن سبورت.

وخسر دجلة بنتيجة 2-1 في افتتاح الجولة 11 من الدوري المصري على استاد السلام.

وقال مصدر من وادي دجلة لـ FilGoal.com: "إصابة كمال أبو الفتوح بكسر في الشظية وسيجري جراحة بعد 72 ساعة".

وتعرض المدافع للإصابة في أول 10 دقائق من عمر اللقاء وتم استبداله.

وأضاف "أحمد سيد تعرض لإصابة بكسر في أصبع اليد، وأجرى محمود دياسطي أشعة على الكتف في انتظار النتيجة".

سجل لمودرن سبورت كل من أحمد يوسف وعلي زعزع، فيما سجل أحمد فاروق هدف دجلة.

وتوقفت سلسلة نتائج دجلة الإيجابية عند 7 مباريات متتالية.

فيما استعاد مودرن الانتصارات بعد 4 مباريات دون فوز في المسابقة.

الفوز رفع رصيد مودرن لـ 15 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد دجلة في المركز السادس عند 16 نقطة.

