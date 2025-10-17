كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا ويواجه فاب الكاميروني في المربع الذهبي

تأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بالفوز على فلاورز البنيني بنتيجة 43-22.

وتستضيف الدار البيضاء بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد خلال الفترة من 11 الى 20 أكتوبر الجاري.

وكان الشوط الأول قد فاز بنتيجة 18-14 لصالح الأهلي.

وفاز عمر خالد "كاستيلو" بجائزة رجل المباراة.

وسيلتقي الأهلي مع فاب الكاميرون بعد فوزه على الجيش الرواندي بنتيجة 33-26.

وكان الأهلي قد تأهل من مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة بتحقيق الفوز في 4 مباريات.

وفاز الأهلي على كل من ميكيلي 70 الإثيوبي بنتيجة 41 - 11، وعلى ريد ستار الإيفواري بنتيجة 29- 12، وعلى شبيبة كينشاسا الكونغولي الديمقراطي بنتيجة 29 - 19، واليوم على البوليس الرواندي بنتيجة 55 - 20.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من:

إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا".

كما تضم معاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وعبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

وتوج الأهلي بالبطولة في نسختها الماضية بعد الفوز على فلاورز البنيني في النهائي بنتيجة 43-22.

ويسعى رجال يد الأهلي للمنافسة بقوة من أجل التتويج باللقب القاري.

وكان الأهلي قد نجح في حصد لقبي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية في مايو الماضي.

