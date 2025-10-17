الدوري السعودي – بنزيمة وساكالا يفسدان افتتاحية كونسيساو مع الاتحاد

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

أحمد الغامدي

تعادل اتحاد جدة مع الفيحاء بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

سجل فاشون ساكالا هدف الفيحاء في الدقيقة 45 بعد تمريرة من جيسون ريميسيرو.

بينما تعادل أحمد الغامدي في الدقيقة 64، بصناعة معتادة من موسى ديابي.

وفي الدقيقة 88 أهدر كريم بنزيمة ركلة جزاء كانت كفيلة بمنح الاتحاد كامل نقاط المباراة.

النتيجة تركت الاتحاد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، يسبقه النصر بـ 12 نقطة ويليه القادسية بفارق الأهداف، ولكل منهما مباراة في الجولة الحالية.

أما الفيحاء فرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو لقيادة الفريق خلفا للفرنسي لوران بلان.

وأشار كونسيساو في فيديو تقديمه إلى قدومه لصناعة المجد مع الاتحاد.

وقاد كونسيساو الموسم الماضي فريق ميلان الإيطالي لفترة قصيرة نجح خلالها في التتويج بكأس السوبر الإيطالي، ولكن بعدها قاد الفريق للمركز الثامن في الدوري، والخسارة أمام بولونيا في نهائي الكأس، ليرحل عن الفريق.

وقاد كونسيساو فريق بورتو لمدة 7 سنوات، فيما ستكون تجربته الأولى خارج أوروبا مع نادي اتحاد جدة.

يذكر أن بلان، البالغ من العمر 59 عامًا، تولى تدريب الفريق في يوليو 2024 بموجب عقدٍ، يمتدُّ حتى 30 يونيو 2026.

وإجمالًا، أشرف الفرنسي على النمور في 46 مباراة، سجل خلالها 34 انتصارًا، وتعادل ست مراتٍ، وخسر في مثلها.

بلان كان قد قاد اتحاد جدة للتتويج بلقبي الدوري السعودي والكأس بالموسم المنصرم.

لكن خسارة كأس السوبر السعودي ثم الخسارة من الوحدة بدوري أبطال آسيا والنصر بكلاسيكو الدوري عجلت برحيل المدرب الفرنسي.

اتحاد جدة الاتحاد السعودي الدوري السعودي كونسيساو
نرشح لكم
الدوري السعودي - الشباب يفرض التعادل على أهلي جدة بـ 10 لاعبين كونسيساو: لست قادرا على التغيير السريع في اتحاد جدة.. وبنزيمة أحد المختصين بركلات الجزاء الهلال يعلن تمديد عقد ياسين بونو حتى 2028 للمرة الثانية.. سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا انتهت - جوائز آسيا.. سالم الدوسري ولي كانج إن يتوجان بالأفضل داخل وخارج القارة الهلال السعودي يعلن إصابة سالم الدوسري جيسوس: التوقفات الدولية تخلق المشاكل.. ووعدت رونالدو بتتويج النصر تقرير: عقد رينار مع السعودية ممتد حتى كأس آسيا 2027
أخر الأخبار
الدوري السعودي - الشباب يفرض التعادل على أهلي جدة بـ 10 لاعبين 7 دقيقة | سعودي في الجول
السوبر الإفريقي - ماييلي والشيبي على رأسة قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان 37 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - أون سبورت تحصل على حقوق بث مباراة إيجل نوار ضد الأهلي 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
أحمد عوض: شركة الكرة تتحمل 30% من عقود لاعبي الأهلي.. ورقم تاريخي منتظر 45 دقيقة | الدوري المصري
كونسيساو: لست قادرا على التغيير السريع في اتحاد جدة.. وبنزيمة أحد المختصين بركلات الجزاء ساعة | سعودي في الجول
علاء عبد العال: سعيد بالفوز على ملعبنا لأجل الجماهير.. وأشعر بالضيق لهذا السبب ساعة | الدوري المصري
8 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام ديكيداها الصومالي ساعة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - الجزيري وناصر وبيزيرا في الهجوم أمام ديكيداها.. وعودة محمد السيد ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515394/الدوري-السعودي-بنزيمة-وساكالا-يفسدان-افتتاحية-كونسيساو-مع-الاتحاد