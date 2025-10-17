الدوري السعودي – بنزيمة وساكالا يفسدان افتتاحية كونسيساو مع الاتحاد

تعادل اتحاد جدة مع الفيحاء بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

سجل فاشون ساكالا هدف الفيحاء في الدقيقة 45 بعد تمريرة من جيسون ريميسيرو.

بينما تعادل أحمد الغامدي في الدقيقة 64، بصناعة معتادة من موسى ديابي.

وفي الدقيقة 88 أهدر كريم بنزيمة ركلة جزاء كانت كفيلة بمنح الاتحاد كامل نقاط المباراة.

النتيجة تركت الاتحاد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، يسبقه النصر بـ 12 نقطة ويليه القادسية بفارق الأهداف، ولكل منهما مباراة في الجولة الحالية.

أما الفيحاء فرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو لقيادة الفريق خلفا للفرنسي لوران بلان.

وأشار كونسيساو في فيديو تقديمه إلى قدومه لصناعة المجد مع الاتحاد.

وقاد كونسيساو الموسم الماضي فريق ميلان الإيطالي لفترة قصيرة نجح خلالها في التتويج بكأس السوبر الإيطالي، ولكن بعدها قاد الفريق للمركز الثامن في الدوري، والخسارة أمام بولونيا في نهائي الكأس، ليرحل عن الفريق.

وقاد كونسيساو فريق بورتو لمدة 7 سنوات، فيما ستكون تجربته الأولى خارج أوروبا مع نادي اتحاد جدة.

يذكر أن بلان، البالغ من العمر 59 عامًا، تولى تدريب الفريق في يوليو 2024 بموجب عقدٍ، يمتدُّ حتى 30 يونيو 2026.

وإجمالًا، أشرف الفرنسي على النمور في 46 مباراة، سجل خلالها 34 انتصارًا، وتعادل ست مراتٍ، وخسر في مثلها.

بلان كان قد قاد اتحاد جدة للتتويج بلقبي الدوري السعودي والكأس بالموسم المنصرم.

لكن خسارة كأس السوبر السعودي ثم الخسارة من الوحدة بدوري أبطال آسيا والنصر بكلاسيكو الدوري عجلت برحيل المدرب الفرنسي.