انتهت الدوري المصري - المقاولون (1)-(1) إنبي وغزل المحلة (1)-(0) الكهرباء.. انتصار وتعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي غزل المحلة ضد كهرباء الإسماعيلي، والمقاولون العرب ضد إنبي في الجولة 11 من الدوري المصري.

وبدأت الجولة بمباراة وادي دجلة ضد مودرن سبورت وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1.

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية

انتهت

ق 51: جوول أوول شوشة بتسديدة مباغتة يسجل الأول لغزل المحلة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: بطاقة حمراء لعصام الفيومي بعد تدخل قوي على لاعب الغزل

ق 23: العارضة تمنع ركلة حرة سددها شوشة مدافع غزل المحلة

ق 3: القائم يمنع الهدف الأول للكهرباء من ركلة حرة سددها أبو زراع

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا

--

المقاولون العرب × إنبي

انتهت

ق 90+6: بطاقة حمراء لأوجيرا بعد تدخل على الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: جووول التعادل لإنبي عن طريق زياد كمال

ق 3: جووول أووول شكري نجيب يتقدم لذئاب الجبل

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا