انتهت الدوري المصري - المقاولون (1)-(1) إنبي وغزل المحلة (1)-(0) الكهرباء.. انتصار وتعادل

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 20:09

كتب : FilGoal

زياد كمال - إنبي - المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي غزل المحلة ضد كهرباء الإسماعيلي، والمقاولون العرب ضد إنبي في الجولة 11 من الدوري المصري.

وبدأت الجولة بمباراة وادي دجلة ضد مودرن سبورت وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1.

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية

أخبار متعلقة:
مؤتمر توروب: أحترم تاريخ الأهلي ولكن الماضي لا يهم.. وهكذا أعرف الكرة الإفريقية بتروجت يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة زد مودرن يستعيد الانتصارات ويوقف قطار دجلة بفوز مثير في الجول يكشف مواعيد وديتي مصر بدورة دبي الدولية الودية

انتهت

ق 51: جوول أوول شوشة بتسديدة مباغتة يسجل الأول لغزل المحلة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: بطاقة حمراء لعصام الفيومي بعد تدخل قوي على لاعب الغزل

ق 23: العارضة تمنع ركلة حرة سددها شوشة مدافع غزل المحلة

ق 3: القائم يمنع الهدف الأول للكهرباء من ركلة حرة سددها أبو زراع

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا

--

المقاولون العرب × إنبي

انتهت

ق 90+6: بطاقة حمراء لأوجيرا بعد تدخل على الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: جووول التعادل لإنبي عن طريق زياد كمال

ق 3: جووول أووول شكري نجيب يتقدم لذئاب الجبل

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا

الدوري المصري غزل المحلة المقاولون العرب كهرباء الإسماعيلية إنبي
نرشح لكم
علاء عبد العال: سعيد بالفوز على ملعبنا لأجل الجماهير.. وأشعر بالضيق لهذا السبب تسديدة شوشة المباغتة تمنح غزل المحلة ثاني انتصاراته على حساب الكهرباء قمصان يحصد أول نقطة مع المقاولون العرب ضد إنبي مصدر من دجلة يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق ضد مودرن بتروجت يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة زد مودرن يستعيد الانتصارات ويوقف قطار دجلة بفوز مثير "انتهاء جميع الأعمال الإنشائية".. وزارة الرياضة تعلن تطورات استاد النادي المصري الجديد انتهت الدوري المصري - وادي دجلة (1)-(2) مودرن سبورت.. فوز مثير
أخر الأخبار
كونسيساو: لست قادرا على التغيير السريع في اتحاد جدة.. وبنزيمة أحد المختصين بركلات الجزاء 16 دقيقة | سعودي في الجول
علاء عبد العال: سعيد بالفوز على ملعبنا لأجل الجماهير.. وأشعر بالضيق لهذا السبب 22 دقيقة | الدوري المصري
8 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام ديكيداها الصومالي 27 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - الجزيري وناصر وبيزيرا في الهجوم أمام ديكيداها.. وعودة محمد السيد 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
تسديدة شوشة المباغتة تمنح غزل المحلة ثاني انتصاراته على حساب الكهرباء 53 دقيقة | الدوري المصري
الحسم في الإياب.. المصري يتعادل مع الاتحاد الليبي سلبيا بالكونفدرالية 59 دقيقة | الكرة المصرية
قمصان يحصد أول نقطة مع المقاولون العرب ضد إنبي ساعة | الدوري المصري
مصدر من دجلة يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق ضد مودرن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515392/انتهت-الدوري-المصري-المقاولون-1-1-إنبي-وغزل-المحلة-1-0-الكهرباء-انتصار-وتعادل