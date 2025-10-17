مباشر الكونفدرالية - الاتحاد (0)-(0) المصري.. صلاح محسن يهدر الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد الاتحاد الليبي بالبطولة الكونفدرالية.

ويحل المصري ضيفا على الاتحاد ضمن ذهاب الدور الـ32 من البطولة الكونفدرالية.

ق74 ضربة رأسية قوية من مصطفى أبو الخير تمر أعلى من المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20 تسديدة خطيرة من ركلة ثابتة ومتابعة برأسية من مهاجم الاتحاد الليبي ترتطم بالقائم

ق3 عرضية خطيرة من دغموم في اتجاه صلاح محسن يبعدها دفاع الاتحاد الليبي

انطلاق المباراة