انتهت في الكونفدرالية - الاتحاد (0)-(0) المصري.. تعادل سلبي

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 19:53

كتب : FilGoal

المصري ضد الاتحاد الليبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد الاتحاد الليبي بالبطولة الكونفدرالية.

ويحل المصري ضيفا على الاتحاد ضمن ذهاب الدور الـ32 من البطولة الكونفدرالية.

لمتابعة مباراة المصري ضد الاتحاد الليبي دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
"انتهاء جميع الأعمال الإنشائية".. وزارة الرياضة تعلن تطورات استاد النادي المصري الجديد إسماعيل يوسف: درسنا المصري جيدا.. والمباراة الأولى مهمة في تحديد المتأهل أون سبورت تعلن بث مباراة المصري أمام الاتحاد الليبي الكشف عن موعد طرح تذاكر السوبر المصري في الإمارات

نهاية المباراة

ق90 تسديدة قوية من أحمد الزيهي مهاجم الاتحاد يتصدى لها محمود حمدي حارس المصري

ق85 ضربية رأسية خطيرة من محمود الشروس مدافع الاتحاد الليبي تمر بجوار مرمى المصري

ق74 ضربة رأسية قوية من مصطفى أبو الخير تمر أعلى من المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20 تسديدة خطيرة من ركلة ثابتة ومتابعة برأسية من مهاجم الاتحاد الليبي ترتطم بالقائم

ق3 عرضية خطيرة من دغموم في اتجاه صلاح محسن يبعدها دفاع الاتحاد الليبي

انطلاق المباراة

المصري الاتحاد الليبي الكونفدرالية
نرشح لكم
علاء عبد العال: سعيد بالفوز على ملعبنا لأجل الجماهير.. وأشعر بالضيق لهذا السبب 8 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام ديكيداها الصومالي قائمة الزمالك - الجزيري وناصر وبيزيرا في الهجوم أمام ديكيداها.. وعودة محمد السيد تسديدة شوشة المباغتة تمنح غزل المحلة ثاني انتصاراته على حساب الكهرباء الحسم في الإياب.. المصري يتعادل مع الاتحاد الليبي سلبيا بالكونفدرالية قمصان يحصد أول نقطة مع المقاولون العرب ضد إنبي مصدر من دجلة يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق ضد مودرن انتهت الدوري المصري - المقاولون (1)-(1) إنبي وغزل المحلة (1)-(0) الكهرباء.. انتصار وتعادل
أخر الأخبار
كونسيساو: لست قادرا على التغيير السريع في اتحاد جدة.. وبنزيمة أحد المختصين بركلات الجزاء 16 دقيقة | سعودي في الجول
علاء عبد العال: سعيد بالفوز على ملعبنا لأجل الجماهير.. وأشعر بالضيق لهذا السبب 23 دقيقة | الدوري المصري
8 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام ديكيداها الصومالي 28 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - الجزيري وناصر وبيزيرا في الهجوم أمام ديكيداها.. وعودة محمد السيد 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
تسديدة شوشة المباغتة تمنح غزل المحلة ثاني انتصاراته على حساب الكهرباء 54 دقيقة | الدوري المصري
الحسم في الإياب.. المصري يتعادل مع الاتحاد الليبي سلبيا بالكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
قمصان يحصد أول نقطة مع المقاولون العرب ضد إنبي ساعة | الدوري المصري
مصدر من دجلة يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق ضد مودرن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515390/انتهت-في-الكونفدرالية-الاتحاد-0-0-المصري-تعادل-سلبي