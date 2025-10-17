انتهت في الكونفدرالية - الاتحاد (0)-(0) المصري.. تعادل سلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد الاتحاد الليبي بالبطولة الكونفدرالية.

ويحل المصري ضيفا على الاتحاد ضمن ذهاب الدور الـ32 من البطولة الكونفدرالية.

لمتابعة مباراة المصري ضد الاتحاد الليبي دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق90 تسديدة قوية من أحمد الزيهي مهاجم الاتحاد يتصدى لها محمود حمدي حارس المصري

ق85 ضربية رأسية خطيرة من محمود الشروس مدافع الاتحاد الليبي تمر بجوار مرمى المصري

ق74 ضربة رأسية قوية من مصطفى أبو الخير تمر أعلى من المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20 تسديدة خطيرة من ركلة ثابتة ومتابعة برأسية من مهاجم الاتحاد الليبي ترتطم بالقائم

ق3 عرضية خطيرة من دغموم في اتجاه صلاح محسن يبعدها دفاع الاتحاد الليبي

انطلاق المباراة