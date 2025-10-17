بتروجت يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة زد

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 19:27

كتب : رضا السنباطي

المصري - بتروجت

يدخل فريق بتروجت بقيادة المدير الفني سيد عيد معسكرا مغلقا غدا السبت، استعدادا لمواجهة زد في مسابقة الدوري.

ويلعب بتروجت ضد زد يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

وخاض بتروجت خلال الفترة الماضية سلسلة من التدريبات المكثفة تخللها لقاء ودي أمام مودرن سبورت، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا لمباراة زد.

ويحتل بتروجت المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة من 9 مباريات.

فيما يمتلك فريق زد 12 نقطة من 10 مباريات ويحتل المركز 12.

وجاء ترتيب الدوري المصري عقب الجولة العاشرة كالآتي:

1- المصري - 18 نقطة (+7 أهداف)

2- الزمالك - 18 نقطة (+7)

3- الأهلي - 18نقطة (+6) "من 9 مباريات"

4- سيراميكا كليوباترا - 17 نقطة (+6) "من 9 مباريات"

5- إنبي - 17 نقطة (+4)

6- وادي دجلة - 16 نقطة

7- بيراميدز - 14 نقطة (+7) "من 7 مباريات"

---------

8- سموحة - 14 نقطة (+3) "من 9 مباريات"

9- بتروجت - 14 نقطة (0) "من 9 مباريات"

10- الجونة - 14 نقطة (1) "من 9 مباريات"

11- زد - 12 نقطة (0)

12- مودرن سبورت - 12 نقطة (1-) من 9 مباريات"

13- البنك الأهلي - 11 نقطة (+2) من 9 مباريات"

14- غزل المحلة - 11 نقطة (+2)

15- حرس الحدود - 11 نقطة (3-) من 9 مباريات"

16- طلائع الجيش - 9 نقاط (8-)

17- الاتحاد - 8 نقاط (6-) من 9 مباريات"

18- كهرباء الإسماعيلية - 8 نقاط (9-) من 9 مباريات"

19- فاركو - 6 نقاط (5-) من 9 مباريات"

20- المقاولون العرب - 5 نقاط (6-)

21- الإسماعيلي - 4 نقاط (11-)

بتروجت زد الدوري المصري
