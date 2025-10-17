مودرن يستعيد الانتصارات ويوقف قطار دجلة بفوز مثير

أوقف مودرن سبورت نتائج وادي دجلة الجيدة بالفوز بنتيجة 2-1 في افتتاح الجولة 11 من الدوري المصري.

سجل لمودرن سبورت كل من أحمد يوسف وعلي زعزع، فيما سجل أحمد فاروق هدف دجلة.

وتوقفت سلسلة نتائج دجلة الإيجابية عند 7 مباريات متتالية.

فيما استعاد مودرن الانتصارات بعد 4 مباريات دون فوز في المسابقة.

الفوز رفع رصيد مودرن لـ 15 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد دجلة في المركز السادس عند 16 نقطة.

وصف المباراة

وتعرض كمال أبو الفتوح لإصابة في أول 10 دقائق من اللقاء ولم يستطع استكمال اللقاء وعوضه عمر عدلي في دفاع الغزلان.

وفي الدقيقة 16 أرسل علي فوزي عرضية متقنة أودعها أحمد يوسف برأسية في الشباك متقدما لمودرن سبورت.

هدأت أحداث اللقاء مع سيطرة لدجلة بحثا عن الهدف لكن دون أهداف.

وكاد فرانك بولي أن يتعادل لدجلة قبل نهاية الشوط الأول لكن رأسيته ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 45+2 وحاول الإيفواري بتسرع متابعة الكرة مجددا لكن تصويبته علت العارضة مهدرا فرصة تعديل النتيجة لينتهي الشوط الأول 1-0.

في الشوط الثاني حاول دجلة تهديد مرمى مودرن سبورت لكن دون أي خطورة محققة.

وفي الدقيقة 72 وبعد أقل من دقيقة من مشاركته كبديل سجل علي زعزع بتصويبة صاروخية هدف مودرن سبورت الثاني في أقصى الزاوية اليمنى لحارس دجلة.

وبعد 10 دقائق سجل أحمد فاروق هدف تقليص الفارق بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمهيد بالرأس من أحمد الشيمي.

وسجل فاروق مجددا برأسية بعد عرضية متقنة من عمر عدلي هدف التعادل في الدقيقة 90+6 لكن الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الهدف بداعي وجود خطأ على عدلي، لتنتهي المباراة بفوز مودرن سبورت.