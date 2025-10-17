تشكيل المصري - دغموم وصلاح محسن يقودان الهجوم أمام الاتحاد الليبي.. والساعي بديل

صلاح محسن - المصري ضد بيراميدز

يقود الثنائي صلاح محسن وعبد الرحيم دغموم هجوم المصري ضد الاتحاد الليبي.

ويستضيف الاتحاد الليبي نظيره المصري بعد قليل ضمن ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

ويظهر مصطفى أبو الخير في التشكيل الأساسي للمصري، فيما يتواجد عمر الساعي وميدو جابر على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة الاتحاد الليبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أحمد عيد – باهر المحمدي – خالد صبحي – عمرو سعداوي

الوسط: مصطفى أبو الخير – محمود حمادة – حسن علي

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – صلاح محسن – أحمد القرموطي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عصام ثروت - كريم العراقي - أحمد منصور - محمد هاشم - ميدو جابر - كينجستي ايدوو - عمر الساعي - موجيشا - منذر طمين.

