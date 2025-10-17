السوبر الإفريقي - يورتشيتش: هدفي الأساسي الفوز بالألقاب.. وحقيقة طلبي استبعاد رمضان

أوضح كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز جاهزية جميع لاعبي فريقه لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي، وكشف حقيقة طلبه استبعاد رمضان صبحي.

ويستعد بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا لاستضافة نهضة بركان بطل الكونفدرالية غدا السبت في الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي: "الجميع جاهز لمواجهة نهضة بركان المهمة في السوبر الإفريقي، اكتملت صفوف الفريق منذ يومين فقط بعد عودة الدوليين، وهدفنا إضافة لقب جديد لخزائن بطولات بيراميدز".

وأضاف "سنواجه فريقا قويا لديه من الخبرات واللاعبين المميزين ولكن في كل حال بيراميدز هو بطل القارة وهدفه الفوز باللقب الغالي مهما كانت الظروف".

وأكمل "منذ أن توليت المسؤولية نسعى لتغيير كل شيء والهوية والدوافع، والهدف الأساسي لنا هو الفوز بكل البطولات وكل شيء من أجل إضافة بطولات كبيرة وغالية لخزينة نادي بيراميدز".

وطالب: "لا أحب الحديث عن لاعبين بعينهم وأهم شيء بالنسبة لي هو المجموعة بالكامل، ورغم الغيابات إلا أن بيراميدز قادر على الفوز وسبق أن لعبنا من دون لاعبين مهمين في نهائيات كبرى ورغم ذلك توجنا باللقب ونسعى لتكرار ذلك مجددا في لقاء نهضة بركان".

وشدد "لا أساس من الصحة لما تردد عن رفضي وجود لاعبين بعينهم في الفريق وتحديدا رمضان صبحي لأن من يتواجد بالمجموعة أحتاج إليه بالفعل وعنصر أساسي في المجموعة ولكن الإصابات هي السبب".

وأتم "كرة القدم دائما بها الكثير من اللحظات المهمة والحماسية ولكن اللاعبون اعتادوا على أسلوبي، وأطالب الجمهور المصري بدعم بيراميدز في مواجهة نهضة بركان لأننا نمثل مصر والجمهور الذي سيحضر اللقاء سيستمع بالفعل بما سيقدمه لاعبوه في المباراة وسيفرحون معهم باللقب القاري، ونحن نحترم بالفعل كل الأندية والمنافسين ولكن نحن الأبطال وهدفنا أن نستمر أبطالا".

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

أما نهضة بركان فيشارك للمرة الثالثة وكان قد سبق له التتويج باللقب مرة واحدة عام 2022.

ويقام السوبر الإفريقي للمرة الخامسة بين فريق مصري أمام منافس مغربي. وتتفوق الأندية المصرية على منافسيها من المغرب في السوبر الإفريقي بالعلامة الكاملة.

وبشكل عام توجت الأندية المصرية باللقب 13 مرة مقابل 5 ألقاب فقط للأندية المغربية.

ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله، والمساعد الثاني الكيني جيلبيرت شيرويه.

ويتواجد الحكم الرابع عبد العزيز بوه من موريتانيا، وحكم الفيديو دانيل لاريا من غانا، ومعاونيه توم أبو نجيل من جنوب إفريقيا، وستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.