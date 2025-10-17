"انتهاء جميع الأعمال الإنشائية".. وزارة الرياضة تعلن تطورات استاد النادي المصري الجديد

أعلنت الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن الانتهاء الكامل من جميع الأعمال الإنشائية للمدرجات والمنحدرات والسلالم لاستاد النادي المصري الجديد.

وأوضحت في بيانها: "وجارٍ حاليًا الانتهاء من أعمال التشطيبات المعمارية أسفل المدرجات والفندق والمقصورة الرئيسية".

كما تم البدء في تركيب كراسي مدرجات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، إلى جانب استمرار أعمال تركيب المظلة المعدنية أعلى المقصورة الرئيسية، التي تُنفذ وفق أحدث التصميمات الهندسية لتوفير أعلى معايير الأمان والراحة للجماهير.

وفي إطار أعمال التجهيز للملعب الرئيسي، جارٍ تنفيذ تأسيس تربة زراعة النجيل الطبيعي، فضلًا عن العمل في فرز وتركيب الشاشات الإلكترونية الحديثة، وتجهيز الموقع لتركيب آخر ثمانية أعمدة إنارة للملعب بما يواكب النظم الفنية المعتمدة في الملاعب الدولية.

كما تشهد المرحلة الحالية تنسيقًا مكثفًا لبدء أعمال المرافق الخارجية الخاصة بشبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والاتصالات، تمهيدًا للانتهاء من المشروع بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز البنية التحتية الرياضية في مختلف المحافظات، وتوفير منشآت رياضية متكاملة تُسهم في دعم الأندية المصرية واستضافة البطولات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس مكانة مصر الرائدة في المجال الرياضي.

ويلعب حاليا المصري مبارياته في الدوري على استاد السويس الجديد في الإسماعيلية، فيما يخوض اللقاءات الجماهيرية على استاد برج العرب بالإسكندرية.