مران الأهلي - محاضرة توروب وجوانب خططية تحضيرا لمواجهة إيجل نوار

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 18:17

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - بوروندي

اختتم فريق الأهلي استعداداته لمباراة إيجل نوار البوروندي ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد إيجل نوار في الرابعة عصر السبت على استاد بوجومبورا الدولي "إنواري" في مدينة بوجومبورا.

وخاض الفريق مرانه الختامي على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها، واستغرق قرابة ساعة وربع الساعة.

وشهد المران في بدايته فترة إعداد بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية الخططية الخاصة بمباراة الغد.

كما عقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي طاقمه المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والجارب الأحمر بينما حارس المرمى سيرتدي الطاقم السماوي بالكامل.

بينما على الجانب الآخر سيرتدي إيجل نوار طاقما باللون الأبيض بخطوط سوداء وحارسه بالطاقم الأصفر المطعم بالأخضر.

وشهدت قائمة يس توروب الأولى تواجد أحمد عابدين ومحمد عبد الله ثنائي منتخب الشباب.

كما شهدت عودة محمد شكري الظهير الأيسر بعد التعافي من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي المتجهة إلى بوروندي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.

الأهلي يس توروب دوري أبطال إفريقيا
