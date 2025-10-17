إسماعيل يوسف: درسنا المصري جيدا.. والمباراة الأولى مهمة في تحديد المتأهل

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 18:08

كتب : FilGoal

إسماعيل يوسف

يثق إسماعيل سوسف مدير شؤون الكرة بنادي الاتحاد الليبي في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد المصري.

ويستضيف الاتحاد نظيره المصري مساء الجمعة ضمن ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وقال إسماعيل يوسف مدير شؤون الكرة بنادي الاتحاد الليبي: "درسنا المصري جيدا وأعددنا الفريق خلال معسكر في القاهرة خضنا خلاله مباراتين وديتين. المصري يتصدر الدوري المحلي لكننا الاتحاد وسنلعب المباراة أمام جماهيرنا".

وأضاف "المباراة الأولى مهمة جدا ونتيجتها تلعب دورا كبيرا في تحديد الفريق المتاهل خاصة عندما تقام على أرضك ووسط جماهيرك".

وشهدت قائمة المصري لمباراة الاتحاد الليبي تواجد محمد الشامي العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب الشامي عن صفوف المصري منذ شهر يناير الماضي.

وجاءت قائمة المصري بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت – محمود حمدي – محمد شحاتة.

الدفاع: كريم العراقي – أحمد عيد – باهر المحمدي – محمد هاشم – خالد صبحي – أحمد أيمن منصور – عمرو سعداوي – حسن علي.

الوسط: محمود حمادة – بونوير موجيشا – محمود حمادة – مصطفى أبو الخير - أحمد القرموطي – عبد الرحيم دغموم – ميدو جابر – عمر الساعي – حسين فيصل – أحمد علي عامر.

الهجوم – صلاح محسن – منذر طمين – كينجسلي إيدوو - محمد الشامي.

وكان المصري قد وصل لربع نهائي كأس الكونفدرالية خلال الموسم الماضي ولكنه ودع البطولة بعد الخسارة من سيمبا التنزاني بركلات الترجيح.

