انتهت الدوري المصري - وادي دجلة (1)-(2) مودرن سبورت.. فوز مثير

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

بيراميدز - مودرن سبورت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وادي دجلة ضد مودرن سبورت في الجولة الـ 11 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل وادي دجلة المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما يأتي مودرن سبورت في المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

----------------------------------

انتهت

ق 90+9: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي وجود خطأ أثناء العرضية

ق 90+6: جووول أحمد فاروق يسجل التعادل لدجلة بعد عرضية عمر عدلي

ق 82: أحمد فاروق يسجل هدف دجلة الأول بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد تمهيد بالرأس من الشيمي

ق 72: جووول علي زعزع يسجل الثاني لمودرن بتصويبة صاروخية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: عرضية ورأسية من فرانك بولي تصطدم بعارضة مودرن سبورت ثم متابعة لكن تعلو العارضة

ق 16: جووول أحمد يوسف برأسية يسجل الأول بعد عرضية رائعة من علي فوزي

ق 12: إصابة كمال أبو الفتوح وخروجه ومشاركه عمر عدلي

انطلاق المباراة

بداية المباراة

وادي دجلة الدوري المصري
