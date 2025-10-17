الخطيب: الإعلان قريبا عن مشروع بيت الأهلي.. وحلم الاستاد يسير بخطى ثابتة

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن مشروعات جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأوضح الخطيب في تصريحات عبر ندوة انتخابية في فرع النادي بالشيخ زايد "من بين المشروعات التي سيتم الإعلان عنها قريبا مشروع بيت الأهلي".

وأضاف الخطيب "دور الأهلي لا يقتصر على كونه نادٍ رياضي فحسب، بل يمتد إلى أداء دور وطني ومجتمعي من خلال مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، التي أثبتت نجاحها على مدار العامين الماضيين عبر العديد من المبادرات التي تعكس رسالة النادي وقيمه الإنسانية."

وأكمل "مشروع بيت الأهلي يأتي استكمالا لمسيرة العطاء التي يتبناها النادي في خدمة المجتمع، وشعار (الأهلي للجميع) يجسد المعنى الحقيقي لوحدة الكيان، حيث أن الأهلي بيت لكل أبنائه ولاعبيه والعاملين فيه."

ووجّه رئيس الأهلي الشكر إلى مجلس أمناء المؤسسة على ما يبذلونه من جهود في مجالات العمل الخيري والمجتمعي.

وأشار إلى أن الأهلي سيواصل تعزيز دوره في دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في تنمية المجتمع المصري.

وعن مشروع استاد الأهلي، قال الخطيب "إنه الحلم الأكبر لجماهير النادي التي كانت وما زالت السند الحقيقي في كل المواقف، وهذا المشروع العملاق يسير بخطى ثابتة بفضل جهود شركتي الأهلي للمنشآت الرياضية والقلعة الحمراء، اللتين تبذلان جهدًا متواصلًا يمتد لأكثر من 14 ساعة عمل يوميًا لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة."

وشدد رئيس الأهلي على أن ما تحقق حتى الآن يمثل مرحلة مهمة في مسيرة التطوير، لكن المستقبل يحمل المزيد من الطموحات، مؤكدًا أن شعار القائمة الانتخابية الحالية “تكملة المشوار.. تنمية واستثمار” يعكس رؤية شاملة تستهدف تعظيم موارد النادي وتوسيع قاعدته الاستثمارية.

وأشار الخطيب إلى أن قائمة الأهلي في الانتخابات المقبلة تضم نسبة تجديد تصل إلى 50% لمواكبة التحول الكبير في فكر الإدارة الحديثة والاستثمار الرياضي، مؤكدًا أن الهدف هو مواصلة البناء على ما تحقق وتقديم نموذج أكثر تطورًا في العمل المؤسسي.

واختتم الخطيب حديثه بدعوة محبي النادي إلى الانضمام لعائلة الأهلي عبر الاشتراك في فروعه المختلفة، مؤكدًا أن الأهلي يفتح أبوابه دائمًا لكل من يؤمن بقيمه ومبادئه ويسعى للمشاركة في صناعة مستقبله.

وأعلن النادي الأهلي دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.

وجاء المرشحون على النحو التالي:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابها من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.