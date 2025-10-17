مؤتمر فليك: من نشر شائعة تأخير يامال تافه.. ولا أتدخل في حياته

دافع هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن لاعبه لامين يامال بسبب التقارير الإخبارية التي أشارت إلى تأخيره عن التدريبات.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه جيرونا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "حياة لامين يامال؟ بالنسبة لي المهم هو أنه عندما يكون هنا يعمل بجد أنه محترف للغاية، أيام عطلته هي حياته الخاصة ولا أتدخل فيها".

وأضاف "يامال يصل متأخرا ويلعب تحت الضغط؟ أود أن أعرف من أين حصلتم على هذه الشائعة، هذا كلام فارغ وغير صحيح، في هذا النادي مع ديكو وبقية المحترفين لدي علاقة حقيقية وأؤمن بعملي".

وأكمل "لدي ثقة وهم لن يطلبوا منا ذلك، إنها شائعة تافهة ومن قالها كاذب".

وتابع "اللاعبون ليسوا سعداء وأنا كذلك باللعب في ميامي والسعودية وأعتقد أن الجميع يمكنهم تفهم الأمر، لكن رابطة الدوري الإسباني هي من تقرر وسنضطر للعب، علينا احترام ذلك".

وشدد "نأمل أن يكون رافينيا جاهزا للكلاسيكو، أحيانا تكون هناك مشاكل في مرحلة التعافي، لكنه على الطريق الصحيح".

وواصل "لا أعتقد أن هناك لاعبا يهتم بجسده مثل روبرت ليفاندوفسكي، قال لي إنه لا يعتقد أنها إصابة قوية، لا يوجد أحد باستثناء كريستيانو رونالدو يعتني بنفسه مثله".

وأنهى حديثه قائلا: "إصابة فيران توريس؟ لا يمكنني تغيير ذلك علينا أن نجد حلولا ونبدأ باللاعبين المتاحين، لامين يامال وفيرمين لوبيز عادا لكن لا يمكنهما اللعب 90 دقيقة".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة.

ويبتعد برشلونة عن ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين.

بينما يأتي جيرونا في المركز الـ 18 برصيد 6 نقاط.