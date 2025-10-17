تغيير في طاقم الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة إيجل نوار البوروندي والأهلي تغييرا في الطاقم الذي سيرتديه لاعبو القلعة الحمراء.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق البوروندي الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة (الثالثة بتوقيت بوروندي) يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي طاقمه المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والجارب الأحمر بينما حارس المرمى سيرتدي الطاقم السماوي بالكامل.

بينما على الجانب الآخر سيرتدي إيجل نوار طاقما باللون الأبيض بخطوط سوداء وحارسه بالطاقم الأصفر المطعم بالأخضر.

ووصلت بعثة الأهلي إلى بوروندي عصر اليوم الخميس، على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات.

ويترأس محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، بعثة الفريق المتجهة في بوروندي.

وشهدت قائمة يس توروب الأولى تواجد أحمد عابدين ومحمد عبد الله ثنائي منتخب الشباب.

كما شهدت عودة محمد شكري الظهير الأيسر بعد التعافي من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي المتجهة إلى بوروندي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.