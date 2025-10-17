تغيير في طاقم الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 14:56

كتب : حسام نور الدين

عمر كمال مع محمد علي بن رمضان - مران الأهلي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة إيجل نوار البوروندي والأهلي تغييرا في الطاقم الذي سيرتديه لاعبو القلعة الحمراء.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق البوروندي الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة (الثالثة بتوقيت بوروندي) يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي طاقمه المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والجارب الأحمر بينما حارس المرمى سيرتدي الطاقم السماوي بالكامل.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الأهلي يكتسح الشرطة الرواندي ويحقق الفوز الرابع في بطولة إفريقيا تحت الأمطار الغزيرة.. الأهلي يخوض مرانه الأول في بوروندي الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي كرة يد - سيدات الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا

بينما على الجانب الآخر سيرتدي إيجل نوار طاقما باللون الأبيض بخطوط سوداء وحارسه بالطاقم الأصفر المطعم بالأخضر.

ووصلت بعثة الأهلي إلى بوروندي عصر اليوم الخميس، على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات.

ويترأس محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، بعثة الفريق المتجهة في بوروندي.

وشهدت قائمة يس توروب الأولى تواجد أحمد عابدين ومحمد عبد الله ثنائي منتخب الشباب.

كما شهدت عودة محمد شكري الظهير الأيسر بعد التعافي من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي المتجهة إلى بوروندي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.

الأهلي إيجل نوار دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط مواعيد مباريات اليوم 17 أكتوبر.. عودة الدوري والمصري في الكونفدرالية الإسماعيلي يعلن فتح حساب لسداد غرامات النادي.. ويدعو محبيه لضخ الأموال دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يحافظ على الصدارة.. والقناة يطارده تحت الأمطار الغزيرة.. الأهلي يخوض مرانه الأول في بوروندي الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي الخطيب: ميزانية النادي بلغت 8.5 مليار جنيه.. وياسين منصور يعرف الأهلي جيدا أون سبورت تعلن بث مباراة المصري أمام الاتحاد الليبي
أخر الأخبار
بيان - وزارة الرياضة تتخذ 4 خطوات لمواجهة التجنيس 11 دقيقة | رياضات أخرى
جوارديولا: مرموش عاد للتدريبات وحالته أصبحت أفضل 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر فليك: من نشر شائعة تأخير يامال تافه.. ولا أتدخل في حياته 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
تغيير في طاقم الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي ساعة | الكرة المصرية
تصنيف فيفا - منتخب مصر يرتقي 3 مراكز.. وتراجع مغربي ساعة | الكرة الأوروبية
برشلونة يعلن تمديد رعاية سبوتيفاي لقمصان الفريق والملعب ساعة | الكرة الأوروبية
برشلونة يعلن غياب فيران توريس عن مواجهة جيرونا ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر ماريسكا: بالمر سيبتعد 6 أسابيع.. وطردي ضد ليفربول لحظة جميلة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين
/articles/515371/تغيير-في-طاقم-الأهلي-ضد-إيجل-نوار-البوروندي