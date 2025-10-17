تصنيف فيفا - منتخب مصر يرتقي 3 مراكز.. وتراجع مغربي

تقدم منتخب مصر 3 مراكز في تصنيف فيفا عن شهر أكتوبر الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونجح المنتخب المصري في الارتقاء للمركز الـ32 عالميا.

كما تقدم المنتخب الجزائري والتونسي 3 مراكز، وتراكز المنتخب المغربي مركزا واحد.

وحافظ المنتخب الإسباني على صدارة التصنيف، فيما ارتقى منتخب الأرجنتين المركز الثاني متجاوز فرنسا التي تراجعت للمركز الثالث.

وجاء تصنيف أول 10 منتخبات إفريقيا كالتالي:

12 - المغرب

18 - السنغال

32 - مصر

35 - الجزائر

41 - نيجيريا

42 - كوت ديفوار

43 تونس

53 مالي

54 - الكاميرون

59 - جنوب إفريقيا

ترتيب أول 10 منتخبات في التصنيف:

1 - إسبانيا

2 - الأرجنتين

3 - فرنسا

4 - إنجلترا

5 - البرتغال

6 - هولندا

7 - البرازيل

8 - بلجيكا

9 - إيطاليا

10 - ألمانيا

ترتيب المنتخبات العربية:

12 - المغرب

32 - مصر

35 - الجزائر

43 - تونس

52 - قطر

57 - العراق

58 - السعودية

66 - الأردن

67 - الإمارات

79 - عمان