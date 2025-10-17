تصنيف فيفا - منتخب مصر يرتقي 3 مراكز.. وتراجع مغربي
الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 14:52
كتب : FilGoal
تقدم منتخب مصر 3 مراكز في تصنيف فيفا عن شهر أكتوبر الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ونجح المنتخب المصري في الارتقاء للمركز الـ32 عالميا.
كما تقدم المنتخب الجزائري والتونسي 3 مراكز، وتراكز المنتخب المغربي مركزا واحد.
وحافظ المنتخب الإسباني على صدارة التصنيف، فيما ارتقى منتخب الأرجنتين المركز الثاني متجاوز فرنسا التي تراجعت للمركز الثالث.
وجاء تصنيف أول 10 منتخبات إفريقيا كالتالي:
12 - المغرب
18 - السنغال
32 - مصر
35 - الجزائر
41 - نيجيريا
42 - كوت ديفوار
43 تونس
53 مالي
54 - الكاميرون
59 - جنوب إفريقيا
ترتيب أول 10 منتخبات في التصنيف:
1 - إسبانيا
2 - الأرجنتين
3 - فرنسا
4 - إنجلترا
5 - البرتغال
6 - هولندا
7 - البرازيل
8 - بلجيكا
9 - إيطاليا
10 - ألمانيا
ترتيب المنتخبات العربية:
12 - المغرب
32 - مصر
35 - الجزائر
43 - تونس
52 - قطر
57 - العراق
58 - السعودية
66 - الأردن
67 - الإمارات
79 - عمان