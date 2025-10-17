برشلونة يعلن تمديد رعاية سبوتيفاي لقمصان الفريق والملعب

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 14:35

كتب : FilGoal

شعار نادي برشلونة - بيان رسمي

أعلن نادي برشلونة تمديد الرعاية مع شركة سبوتيفاي لقمصان الفريق سواء في المباريات أو التدريبات.

وأشار بيان برشلونة إلى تمديد رعاية سبوتيفاي لقمصان فريق الرجال والسيدات بالإضافة إلى قميص التدريبات حتى 2030.

وبحسب إذاعة كادينا سير فإن التمديد تم مقابل 65 مليون يورو و10 ملايين يورو لرعاية قميص التدريبات.

وكشف برشلونة عن تمديد تسمية ملعب كامب نو بـ سبوتيفاي كامب نو حتى 2034.

ويحاول خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني وإدارته في زيادة إيرادات برشلونة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي ضربته منذ أعوام.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه جيرونا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة.

ويبتعد برشلونة عن ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين.

بينما يأتي جيرونا في المركز الـ 18 برصيد 6 نقاط.

برشلونة الدوري الإسباني سبوتيفاي كامب نو
