برشلونة يعلن غياب فيران توريس عن مواجهة جيرونا
الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 14:29
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة غياب فيران توريس عن فريقه أمام جيرونا.
فيران توريس
النادي : برشلونة
ويلتقي برشلونة أمام جيرونا الخامسة والربع مساء السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
وكشف برشلونة في بيان رسمي: "فيران توريس يغيب عن مباراة جيرونا كإجراء احترازي بسبب شعوره بآلام في أوتار الركبة اليسرى والتي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي".
ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.
أما جيرونا فيحتل المركز الـ18 برصيد 6 نقاط.
وانضم فيران توريس ناشئ فالنسيا إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي في يناير 2022.
ولعب توريس هذا الموسم 8 مباريات في الدوري الإسباني سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.
كما خاض توريس مباراتين في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم هدفا واحدا.
