كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 13:02

كتب : FilGoal

الأهلي - الجونة - كريم وليد

يرى كريم وليد لاعب سيراميكا كليوباترا، أنه من الصعب عليه الانضمام لنادي الزمالك إذا تلقى عرضا من النادي الأبيض.

وأوضح كريم في تصريحات لقناة أون سبورت: " نادي الزمالك كبير وأحترمه، ولكن اللاعب الذي تربى في ناديه ويحبه بالفعل فيكون الأمر صعبا، وبالتالي ليس سهلا لي الانتقال للزمالك".

وأكمل "أي شيء في كرة القدم يمكن توقعه حاليا في ظل المغريات الكبيرة، ولكن لاعبين مثل محمد هاني أو محمد الشناوي لا أتوقع انضمامهم للزمالك أبدا، أما ناصر ماهر فلم تكون مفاجأة لي انضمامه للزمالك".

وأضاف "أي لاعب يريد كسب الجمهور أو يحاول تشتيت الانتباه عن مباراة لعبها بشكل سيء، فيخرج ليصرح عبر السوشيال ميديا تصريح عاطفي فيكسب ود الجمهور ويتم تناسي المباراة التي خاضها، فأتمنى من الجمهور التركيز في الملعب فقط".

وعن الفترة التي خاضها في الأهلي، قال كريم وليد "تعامل حسام البدري معي بنى كثيرا في شخصيتي وأفادني بعد الانتقادات التي تلقيتها، وشيء جيد أن يكون المدرب على قناعة بإمكانياتك",

وتابع "لعبت في مركز المهاجم مع المنتخب الأولمبي تحت قيادة حسام البدري وتعجبت من قراره، وفي الأهلي لعبت الموسم الأول في مركز الجناح الأيمن مع البدري أيضا".

وتحدث عن سبب ابتعاده عن المشاركة تحت قيادة كولر "ابتعدت عن الملاعب سنتين و7 شهور بسبب مشكلة في التأهيل بعد الجراحة، وارتبطت الأخبار بعد ذلك بين تلك الفترة وأي إصابة اتعرض لها".

وكشف "كولر طلب عودتي بعد رحيل حمدي فتحي، وأخبرني أنني سأكون بديله في مركز 8، ولكن تعرضت لإصابة في بداية الموسم أبعدتني، وبعد عودتي بدأ يشركني في مركز رقم 6 أساسيا في مباريات كبيرة، ثم ابتعد عدد من المباريات الأخرى الأقل فنيا، لم أفهم قراره الفني وعندما استفسرت من الجهاز الفني لم أحصل على إجابة".

واستدرك "رغم أنني من أقل اللاعبين مشاركة مع كولر، إلا أنه كان مدربا عادلا".

وعن الفترة التي تواجد خلالها موسيماني، رد كريم وليد "موسيماني حصل على التقدير الكافي في الأهلي، ولكن لم يتحمل بعد ذلك الضغوط التي تعرض لها".

وتابع حديثه عن موسيماني "كان مدرب ذكي، وعمله في المران كان يقتصر على الجزء الفني لمدة 20 دقيقة ومنح اللاعبين تعليمات، ويترك بقية المران لمساعديه".

وأتم حديثه عن سبب الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا "انتقلت لسيراميكا لأنه أحد الأندية التي بات له وضع جيد ومستقر في الكرة المصرية، ووجود علي ماهر مدير فني للفريق كان حافز للانضمام للفريق".

