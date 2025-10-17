هاو: عودة ويسا إلى أرضية الملعب لأول مرة.. ولن أتحدث بشأن مشاركته مع بلاده

رفض إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل التعليق بشأن إمكانية مشاركة يوان ويسا لاعب الفريق في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 أو كأس أمم إفريقيا المقبلة رفقة الكونغو الديمقراطية.

وقال المدرب الإنجليزي خلال مؤتمر صحفي: "رأينا يوان ويسا يعود للمرة الأولى إلى أرضية الملعب وهذا أمر رائع، الآن الأمر يتعلق بزيادة الحمل التدريبي تدريجيا، ما قلته سابقا حول حالته لم يتغير من حيث الجدول الزمني ومدة الغياب".

وأنهى حديثه قائلا: "لن أتدخل بشأن مشاركة ويسا مع بلاده في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 أو كأس أمم إفريقيا لأن هذا ليس عدلا بحق ويسا، سأبتعد عن التعليق حول الأمر".

ويعاني ويسا من إصابة في الركبة تعرض لها رفقة منتخب بلاده كونغو الديمقراطية.

وكان نيوكاسل قد ضم ويسا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من برينتفورد مقابل 57 مليون يورو.

ويستعد نيوكاسل لمواجهة منافسه برايتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.

ويأتي برايتون في المركز الـ 12 بنفس العدد من النقاط.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com