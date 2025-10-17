سكاي: رحيل تير شتيجن عن برشلونة في يناير ليس مستبعدا

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 12:54

كتب : FilGoal

تير شتيجن

لا يستبعد مارك أنديه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وكشفت سكاي سبورت ألمانيا، أن تير شتيجن لم يتخذ قراره من البقاء أو الرحيل عن برشلونة بعد.

وأوضحت سكاي: "اختيار انتقال تير شتيجن لناد آخر ليس مستبعدا".

وخضع تير شتيجن لجراحة في الظهر، وأعلن عودته بعد 3 أشهر، وما أعلنه الألماني يتعارض مع ما أعلنه برشلونة الذي لم يعلن موعد لعودة حارسه.

ويحتاج برشلونة لغيابه لمدة تصل إلى 4 أشهر حتى يتمكن من استغلال راتبه في تسجيل اللاعبين.

وبالفعل قام برشلونة باستغلال إصابته لتسجيل صفقته الجديدة جوان جارسيا حارس إسبانيول الذي انضم للفريق الكاتالوني مع بداية الموسم.

ولعب حارس برشلونة الموسم المنقضي 8 مباريات في الدوري، ومباراة في دوري أبطال أوروبا فيما غاب بقية الموسم للإصابة.

وانضم تير شتيجن لصفوف النادي الكتالوني في صيف 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

ومنذ ذلك الوقت فاز مع النادي بدوري أبطال أوروبا 2015، والدوري الإسباني 6 مرات.

