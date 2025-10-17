سولي: رفضت تمثيل إيطاليا لرغبتي في اللعب لـ الأرجنتين

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 12:34

كتب : FilGoal

شدد ماتياس سولي لاعب روما على أنه رفض تمثيل منتخب إيطاليا متمسكا باللعب لصالح الأرجنتين.

ويملك سولي الجنسيتين الأرجنتينية والإيطالية.

وقال سولي عبر صحيفة الميساجيرو: "قلت قبل عامين للوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا وقتها إنني أريد اللعب مع الأرجنتين، وهذه لا تزال فكرتي حتى الآن".

وأضاف "وكيلي كان غاضبا وقال إنه تم تفسير الأمر بشكل خاطئ، لم يتغير شيء منذ عامين، لم يتصل بي أحد، وفكرتي في هذا الشأن لا تزال كما هي وهي اللعب للأرجنتين".

وأنهى حديثه قائلا: "أشكر إيطاليا كثيرا، لكنني أريد الاستمرار في العمل من أجل الحصول على استدعاء من ليونيل سكالوني، أفهم أن الأمر ليس سهلا، لأن هناك العديد من اللاعبين الرائعين، لكن هذا هو هدفي".

وتحدث مارتن جواستاديسينو وكيل أعمال سولي في وقت سابق لموقع روما 24: "ماتياس سولي يحلم باللعب في كأس العالم، هو يحمل الجنسيتين الأرجنتينية والإيطالية، لا نعلم ما سيحدث إذا لم يتغير موقف الأرجنتين".

وأتم "الأمر غير محسوم حتى الآن، ما أستطيع قوله إنه يمتلك الفرصة بشكل قانوني للعب لمنتخب إيطاليا".

وانضم سولي لقائمة منتخب الأرجنتين في 2024 وجلس على مقاعد البدلاء ضد تشيلي في تصفيات كأس العالم لكن دون خوض أي مباراة رسمية بقميص أبطال العالم.

ولم يلعب من قبل لمنتخب الأرجنتين الأول واكتفى بارتداء قميص منتخبات الشباب.

وبدأ الجناح الأيمن مسيرته الكروية في فيليز سارسفيلد الأرجنتيني قبل أن ينتقل إلى فريق شباب يوفنتوس في صيف 2020.

وظل سولي في يوفنتوس حتى أعير إلى فروزينوني في صيف 2023 وبرز كثير في الموسم الذي قضاه رفقته.

وعقب عودته إلى يوفنتوس قرر النادي بيعه إلى روما مقابل 25 مليون يورو.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 8 مباريات مع الجيالوروسي وسجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

